9 feb 2024 12:47

SARÀ QUEL CHE SARAS – LA FAMIGLIA MORATTI CONFERMA LE INDISCREZIONI SULLA TRATTATIVA PER LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DI “SARAS”: “ESISTONO DISCUSSIONI IN CORSO CON VITOL, MA LE AFFERMAZIONI DI STAMPA NON CORRISPONDONO ALLA REALTÀ” – "MILANO FINANZA" AVEVA PARLATO DI UN'OFFERTA DEL COLOSSO SVIZZERO-OLANDESE PER IL 2'% DI "SARAS", A 2,2 EURO PER AZIONE - IL TITOLO IN BORSA GUADAGNA IL 14%...