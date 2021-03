SARÒ FRANCO – IL MINISTRO DELL’ECONOMIA FA CAPIRE CHE VERSO LA FINE DELL'ANNO IL GOVERNO POTREBBE FAR TERMINARE GRADUALMENTE LE MISURE DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA – MA PRIMA DI DIRE ADDIO A BONUS, INCENTIVI E AIUTI DA PARTE DELLO STATO LA STRADA È ANCORA LUNGA, PERCHÉ COME HA DETTO DRAGHI IN CONFERENZA STAMPA: “DOPO IL DECRETO SOSTEGNI SARANNO INTRODOTTE ULTERIORI MISURE CHE…”

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Dopo il calo del Pil nel primo trimestre, ci aspettiamo una ripresa nel secondo trimestre e un'accelerazione nel terzo e nel quarto. Lo ha detto il ministro dell'Economia Daniele Franco intervenendo insieme al Cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak a un evento organizzato dalla Bloomberg. Dopo il Dl Sostegni - ha spiegato Franco - "saranno introdotte ulteriori misure nelle prossime settimane" in vista di un graduale riassorbimento degli aiuti nella seconda parte dell'anno e di un "ritorno alla normalità".

Il ministro Franco e la ripresa: «Uscita graduale dagli aiuti verso la fine dell’anno»

A fine anno addio a bonus, incentivi e aiuti di qualsiasi genere da parte dello Stato? La notizia arriva direttamente dal ministro dell’Economia, Daniele Franco, che, intervenendo a un dibattito con il ministro delle Finanze britannico, Rishi Sunak, organizzato da Bloomberg, ha rivelato che il governo italiano sta pensando di terminare le misure di sostegno all’economia «verso la fine dell’anno».

Il ministro ha anche sottolineato come «la scorsa settimana abbiamo varato misure per 1,5 punti percentuali di Pil e nelle prossime settimane procederemo» in questa direzione. Alla luce di questo, Franco, ha specificato che entro fine anno si potrebbe pensare di terminare gli aiuti di Stato. Ma prima di quel giorno c’è ancora molto da fare e da dare ai contribuenti. Il ministro ha infatti spiegato che dopo il decreto Sostegni «saranno introdotte ulteriori misure nelle prossime settimane» in vista di un graduale riassorbimento degli aiuti nella seconda parte dell’anno e di un «ritorno alla normalità». Il ministro ha parlato anche di Recovery fund e BTp green.

Il calendario ipotizzato da Franco non inizierà che dopo Pasqua, quando la situazione dell’Italia dovrebbe iniziare a migliorare. Infatti, parlando delle restrizioni adottate per contenere l’epidemia da coronavirus, l’ex direttore generale della Banca d’Italia ha detto di credere «che dopo Pasqua la situazione migliorerà gradualmente e tornerà alla normalità verso maggio e giugno per la disponibilità dei vaccini da una parte e per il fatto che la stagione più calda aiuterà».

