LE SCATOLE CINESI DI BONOMI DIVENTANO ANCORA PIÙ CINESI – IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA STA PER VENDERE LE QUOTE DELLA "SYNOPO" AL FONDO “MANDARIN”, GESTITO DAL BLOGGER, INFLUENCER E IMPRENDITORE ALBERTO FORCHIELLI, NOTO ALLE CRONACHE PER IL LIBRO “MUOVETE IL CULO” – LUI SÌ CHE FA DAVVERO AFFARI CON I CINESI: TRA I FONDI “MANDARIN” CI SONO ANCHE VEICOLI COLLEGATI CON IL GOVERNO DI PECHINO E, DI CONSEGUENZA, IL PARTITO COMUNISTA…

Il presidente di Confindustria nazionale Carlo Bonomi, è già noto agli addetti ai lavori per le sue curiose peripezie di investimenti in scatole cinesi che con un capitale di 31.000 euro gli hanno permesso di definirsi imprenditore. L’ascesa al potere in Confindustria di Bonomi è circondata da misteri.

Ed è un mistero anche l’ultima operazione del Presidente di Confindustria, che in queste assolate e curiose giornate estive, a ridosso di Ferragosto, starebbe per concludere un’operazione di exit delle quote societarie della Synopo, al registro imprese di proprietà al 100% della “New Horizon SPA” impresa (dalle visure risultano 7 dipendenti), con una perdita di 275.000 euro, dichiarata per l’anno 2018, che commercializza i prodotti biomedicali della Sydam, società dell’industria medicale romagnola e punta dell’iceberg di una lunghissima catena societaria.

Sembra che il piccolo regno di scatole cinesi di Bonomi, verrà venduto a chi davvero fa affari con i cinesi: il fondo Mandarin gestito dal blogger, influencer e imprenditore Alberto Forchielli, noto alle cronache anche per il suo celebre libro “Muovete il culo”.

Mandarin Capital Partners è una società con sede in Lussemburgo che, attraverso veicoli finanziari con sede a Hong Kong (con fondi da circa 200 milioni di euro), investe in piccole e medie società europee con l’obiettivo di valorizzare prodotti e capitali nel mercato cinese.

Tra i fondi Mandarin, vi sono anche alcuni veicoli collegati con il Governo Cinese e, di conseguenza, il Partito Comunista Cinese. Uno di questi è il fondo dedicato al Made in Italy, costruito insieme alle due banche cinesi China Development Bank (banca gestita dallo Stato) e China Exim Bank, banca istituzionale utilizzata dal governo per le politiche pubbliche.

La notizia del presunto affare già da qualche giorno rimbalza nei tavoli “che contano”: da Forte dei Marmi alla Costa Smeralda, fino a qualche assolato terrazzo romano.

Non è chiaro se Carlo Bonomi opterà per una vendita totale o conserverà ancora una fetta della sua partecipazione, che consentirebbe di mantenere potere di immagine nella società e non far storcere il naso ai colleghi confindustriali.

