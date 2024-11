SCAZZI MULTIMILIARDARI ALL'OMBRA DI TRUMP – ELON MUSK E JEFF BEZOS, I DUE UOMINI PIÙ RICCHI DEL MONDO, HANNO LITIGATO IN PUBBLICO. MR TESLA HA ACCUSATO BEZOS SU X: “PRIMA DELLE ELEZIONI DICEVA A TUTTI CHE TRUMP AVREBBE PERSO DI SICURO, QUINDI AVREBBERO DOVUTO VENDERE LE LORO AZIONI TESLA E SPACEX” – LA REPLICA DEL PADRONE DI AMAZON: “NO, NON È VERO AL 100%” – NELLA RIVALITÀ STORICA TRA I DUE IMPRENDITORI, CHE SI CONTENDONO ANCHE IL CONTROLLO DELLO SPAZIO CON LE RISPETTIVE AZIENDE, SI INSERISCE IL NUOVO RUOLO DI MUSK NELL'AMMINISTRAZIONE TRUMP, CON CONSEGUENTE CONFLITTO D'INTERESSI…

Non è la prima volta, di certo non sarà l’ultima. I due uomini più ricchi del mondo hanno di nuovo litigato in pubblico, per la precisione (e come spesso accade) su X-Twitter. Cosa c’è di diverso rispetto al solito? Che uno dei due sta assumendo, ha anzi già assunto in pectore gonfio, un ruolo istituzionale nel nuovo governo di Donald Trump.

E che questo possa creare un conflitto di interessi intorno alla figura di Elon Musk e alle sue molte attività, più che un dubbio è una certezza. E l’ultimo attacco a Jeff Bezos va esattamente in questa direzione.

«Ho appena saputo stasera a Mar-a-Lago che Jeff Bezos stava dicendo a tutti che Trump avrebbe perso di sicuro, quindi avrebbero dovuto vendere tutte le loro azioni Tesla e SpaceX», twittava Musk nella sua mattina del giovedì, con tanto di faccina che soffoca una risata. Circa 42 milioni di visualizzazioni nel momento in cui stiamo scrivendo.

Jeff Bezos che fa, lascia correre? No, circa 9 ore dopo replica: «No, non è vero al 100%», 5,8 milioni di viste. Ultimo capitolo della breve storia, il ritorno di Musk dopo due ore: «Bene, allora mi correggo», frase resa ironica da una faccina che ride con le lacrime.

[…] nella rivalità storica tra i due imprenditori più ricchi di sempre, si inserisce il nuovo ruolo di Musk. Il quale, con questo scambio, inizia a esercitarlo nei confronti di un rivale diretto nella corsa allo spazio – parliamo del binomio Space X e Blue Origin -, con il quale, Bezos proprietario del Washington Post, il presidente designato Donald Trump ha sempre avuto un rapporto difficile.

Questioni di rivalità economiche a livelli altissimi, dunque, e questo scambio suona come un campanello d’allarme in realtà per tutte le big tech americane. Ma anche uno strascico di una rivalità ben più «infantile», appunto tra il primo e il secondo classificato (anche se Larry Ellison di Oracle in questo momento ha superato Bezos nella classifica di Forbes) tra i più abbienti del Pianeta.

Musk mette sul piatto 315 miliardi di patrimonio personale, Bezos 215. Rispettivamente i Pil della Colombia e del Perù. E anche se ultimamente i due evitavano scene pubbliche, la storia delle liti tra i due miliardari è piuttosto lunga e gustosa.

Nel 2022 si è forse toccato l’apice, con Bezos che attaccava Musk dove faceva più male: il suo aiuto (indiretto) alle aziende cinesi. Musk va sul personale (ma non solo: la portata dei suoi tweet non è mai banale) qualche mese dopo, in riferimento alla corsa allo spazio tra le due aziende private: «Sembra che ultimamente stia passando molto tempo nella vasca idromassaggio. Se vuole arrivare in orbita, è meglio che faccia meno feste e lavori di più». […]

