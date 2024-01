margherita agnelli

(ANSA) - Chiedere a due testi sinora mai sentite, le governanti di fiducia di Marella Caracciolo - Paola Montalto e Tiziana Russi -, se ricordino le opere d'arte presenti nelle case al momento dei traslochi, se abbiano curato l'inventario, e se siano a conoscenza della collocazione o degli spostamenti nel tempo delle 13 opere d'arte 'reclamate' da Margherita Agnelli.

gianni agnelli

E' ciò che dispone un'ordinanza del gip milanese Lidia Castellucci, riportata oggi dal 'Corriere della Sera', che accoglie la richiesta dell'agosto 2023 dei pm Fusco e Barilli, di archiviare la posizione di due indagati di ricettazione: il gallerista svizzero Giovanni Gabriele Martino e il suo collaboratore Gennaro Martusciello, accusati da un investigatore privato di Margherita Agnelli (Andrea Galli) di custodire in un caveau frontaliero a Chiasso 13 opere collezionate dall'Avvocato (Picasso, Bacon, Monet, de Chirico, Balthus, Gérome e Balla) di cui la figlia di Gianni Agnelli lamenta la sparizione nel 2019 dal proprio asset ereditario. (ANSA).

(ANSA) - Vi sono state perquisizioni dei caveau senza trovare nulla, rogatorie eseguite dalla Svizzera, testi e controlli incrociati su registri e telecamere che "non hanno consentito di rinvenire alcun coinvolgimento" dei due indagati. Nè si può - aggiunge la gip - seguire altre notizie adombrate dallo 007 privato di Marella Caracciolo sulla fiduciaria Fidersel spa (dietro cui per lei si celerebbe il figlio John Elkann).

la lista delle opere d arte di gianni agnelli

Il detective - spiega ancora il Corriere della Sera - si trincera dietro il segreto professionale sulle fonti, il che "non consente di svolgere alcuna seria valutazione sulla loro esistenza e attendibilità". Per la gip, oltre a sentire le due testimoni, i pm possono come ultimo tentativo per individuare "i soggetti che si sono appropriati delle 13 opere d'arte", consultare "tutte le banche dati tenute presso i competenti uffici, compresi quella del Ministero della Cultura e la piattaforma Sistemi Uffici Esportazione".

Appena sette giorni fa il Tar del Lazio aveva negato alla Rai (per un giornalista di Report) l'accesso civico generalizzato all'elenco ministeriale delle opere di interesse nazionale appartenute a Gianni Agnelli con indicazione del titolare e del luogo: un rifiuto motivato dall'asserita esistenza non di un "interesse pubblico" legittimante ma di un mero "interesse del pubblico", tale da far "prevalere le ragioni di riservatezza e sicurezza" degli Elkann.

the stairway of farewells giacomo balla pho xai jean leon gerome mistery and melancholy of a street giorgio de chirico MARGHERITA AGNELLI E JOHN ELKANN nudo di profilo balthus study for a pope iii e iv francis bacon MARGHERITA AGNELLI E MARELLA CARACCIOLO

MARELLA CARACCIOLO IN AEREO CON MARGHERITA, EDOARDO E DI SPALLE GIANNI AGNELLI LE OPERE D ARTE DELLA COLLEZIONE AGNELLI