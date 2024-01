SCENATE (E SGASATE) DA UN PATRIMONIO! MENTRE GLI EREDI DI LEONARDO DEL VECCHIO LITIGANO E CERCANO DI TROVARE UN ACCORDO PER CHIUDERE LA SUCCESSIONE, IL FIGLIO DEL "PAPERONE DI AGORDO", LEONARDO MARIA, COMPRA LA ROLLS-ROYCE PHANTOM DA 245MILA EURO APPARTENUTA AL PAPA' - IL 28ENNE, TRA I MANAGER DI "ESSILUX", SI È AGGIUDICATO L'AUTO CHE ERA STATA MESSA TRA I BENI IN VENDITA PER FARE CASSA E PAGARE PARTE DEI CREDITORI - TRA LE VETTURE DI DEL VECCHIO SENIOR ANCHE UNA LAMBORGHINI E UNA...

LEONARDO MARIA DEL VECCHIO CON IL FRATELLO CLAUDIO - FOTO DI MARIA SILVIA SACCHI PER THE PLATFORM GROUP

Mentre gli eredi di Leonardo del Vecchio cercano, in mezzo a non poche difficoltà di trovare un accordo per chiudere la successione, emergono i nuovi investimenti di Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del fondatore di Essilux e della moglie Nicoletta Zampillo. Leonardo Maria ha una vera passione per le auto di lusso, soprattutto se d’epoca.

E così come rivelato da MF, mentre segue passo dopo passo le orme del padre con il ruolo a tempo pieno in Essilux (è chief strategy officer) e gli investimenti nel mattone milanese, il 28enne Leonardo Maria Del Vecchio ha rilevato dall’eredità la Rolls-Royce Phantom del genitore, che gli eredi (lo stesso Leonardo Maria e i suoi cinque fratelli) hanno messo fra gli attivi da cedere per fare cassa e pagare parte dei creditori.

«Come rivelato a settembre da MF, il patron di Luxottica possedeva anche una Lamborghini Urus 636, ceduta per 205 mila euro, e una Fiat Qubo. Dopo una perizia ad hoc, la vettura è stata venduta a ottobre per 425 mila euro alla holding Lmdv Capital, il veicolo d’investimento di Leonardo Maria, scrive MF —. […]».

rolls royce phantom 1

leonardo maria del vecchio con il suo team di auto
leonardo maria del vecchio
leonardo maria del vecchio matrimonio
leonardo maria del vecchio e anna castellini baldissera

