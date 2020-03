27 mar 2020 16:00

SCHERMAGLIE BANCARIE – L’AD DI UNICREDIT MUSTIER, COME PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE BANCARIA EUROPEA, HA INVITATO LE BANCHE A VALUTARE UN CONGELAMENTO DELLE CEDOLE 2020 - UNA RICHIESTA CHE METTE IN DIFFICOLTÀ CARLO MESSINA PER L’OPS DI INTESA SU UBI. PURTROPPO, PER MUSTIER, LA BCE NON HA CHIESTO LA SOSPENSIONE DEI DIVIDENDI O DEI PIANI DI ACQUISTO DI AZIONI MA SOLO “DECISIONI PRUDENTI”