SCIVOLA IN PENSIONE! – ESISTONO 45 MODI DIVERSI PER GODERSI IN ANTICIPO IL MERITATO RIPOSO: NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI E MEZZO, UN MILIONE E MEZZO DI LAVORATORI SONO USCITI PRIMA DEL PREVISTO DAL MONDO DEL LAVORO (E LA SPESA DELL'INPS E' AUMENTATA DI 70 MILIARDI) - IL PICCO SI E' TOCCATO NEL 2019, QUANDO IL GOVERNO CONTE UNO HA APPROVATO QUOTA 100, VOLUTA DA SALVINI - MA PER RIUSCIRE AD ANDARE IN PENSIONE BISOGNA DISTRICARSI IN UNA GIUNGLA DI PROVVEDIMENTI...

Estratto dell’articolo di Anna Maria Angelone per “La Stampa”

PENSIONI

Quasi un milione e mezzo di lavoratori usciti prima del previsto negli ultimi cinque anni e mezzo. Tante sono le pensioni anticipate richieste ed erogate in base ai dati rilevati dall'osservatorio dei flussi di pensionamento dell'Inps, aggiornato al primo semestre 2024.

Il picco massimo è stato registrato nel 2019 quando sono andati in quiescenza anzitempo circa 300 mila lavoratori fra dipendenti, autonomi e parasubordinati. Si tratta, in media, di un terzo del totale dei trattamenti pensionistici con decorrenza nello stesso anno. Le punte più alte si trovano fra i dipendenti pubblici (in questo caso, le pensioni anticipate rappresentano addirittura il 58%) e quelli del settore privato (pari al 36%). [...]

MATTEO SALVINI E QUOTA 100

Insomma, nonostante l'innalzamento dell'età pensionabile e dell'anzianità contributiva prevista nel 2011 dalla riforma dell'allora ministro del Lavoro Elsa Fornero per mettere in equilibrio il sistema previdenziale e tenere sotto controllo i conti, il numero di quanti hanno agganciato una pensione anticipata è cresciuto. E questo ha pesato, inevitabilmente, sulla spesa pensionistica: sempre l'Inps, a marzo 2024, ha calcolato un aumento di circa 70 miliardi di euro. [...]

Risultato di una miriade di norme e requisiti diversi in vigore. Una sorta di "giungla" nella quale è ormai sempre più difficile districarsi, al punto che molti auspicano una razionalizzazione. [...]

PENSIONATI ITALIANI ALL ESTERO

A favorire le pensioni anticipate ci sono stati, in primis, i provvedimenti per i cosiddetti "esodati": nove interventi di salvaguardia che hanno accompagnato, dal 2012 al 2021, centinaia di lavoratori alla pensione. Ma non solo. Walter Recinella, esperto previdenziale del patronato Enasc, ha ricostruito in un vademecum 45 modi per andare a riposo nel 2024. E molte di queste opzioni rendono possibile farlo prima di aver compiuto l'età prevista per la pensione di vecchiaia.

SPESA PUBBLICA PER LE PENSIONI - LA REPUBBLICA

La lista contempla la pensione anticipata con sistema misto (mix di retributivo e contributivo), quella con sistema totalmente contributivo, quella in regime di totalizzazione (ovvero cumulando varie contribuzioni di gestioni diverse). E ancora, quella anticipata in computo nella gestione separata (ma solo per chi ha contributi versati anche prima del 1996).

Poi, ci sono le quote introdotte dal 2019: Quota 100, Quota 102 e Quota 103. Di queste, la prima è stata la più "gettonata" in assoluto: si calcola che più di 435 mila lavoratori ne abbiano beneficiato (per Quota 102 sono scesi a circa 36 mila). [...]

PENSIONI

Esiste poi il canale di pensione anticipata per i lavoratori precoci, opzione donna (sebbene meno appetibile per via dei più stringenti criteri imposti nell'ultimo periodo).

Al netto delle pensioni di invalidità e di inabilità (riconosciute solo nei casi di specie), ci sono poi le forme di anticipi pensionistici come l'Ape sociale, la R.I.T.A., l'isopensione [...]

PENSIONATI

L'ordinamento previdenziale prevede tre deroghe figlie della riforma Amato del 1992 (la quarta non è più utilizzabile), grazie alle quali i lavoratori (per le prime due, dipendenti e autonomi mentre per la terza solo per i primi) è possibile fino al 31 dicembre 2026 andare in pensione all'età anagrafica dei 67 anni, con soli 15 anni di contribuzione (pari a 780 settimane) invece dei 20 minimi oggi necessari. [...]