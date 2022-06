È SCOPPIATA LA BOLLA DELLE AZIENDE DIGITALI – È FINITA LA FESTA PER META, NETFLIX, AMAZON & CO: È IL MOMENTO DI TAGLIARE I COSTI E LICENZIARE IL PERSONALE – COLPA DI UNA CONGIUNTURA MICIDIALE TRA IL CALO DEL NASDAQ, L’INFLAZIONE E GLI EFFETTI ECONOMICI DELLA GUERRA IN UCRAINA – IL CASO ESEMPLARE È QUELLO DI APPLE, CHE HA PERSO LA CORONA DI MAGGIORE CAPITALIZZAZIONE MONDIALE A FAVORE DELLA COMPAGNIA PETROLIFERA SAUDI ARAMCO – È SOLO UN RITORNO ALLA NORMALITÀ DOPO L’EUFORIA O L’INIZIO DEL TRACOLLO?

Articolo di “Le Monde” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

sheryl sandberg e mark zuckerberg 5

Il calo dei titoli digitali, unito al rallentamento economico, all'inflazione e alla guerra in Ucraina, sta costringendo le aziende del settore a tagliare i costi e persino a licenziare il personale.

Il tempo dell'ottimismo nei mercati finanziari digitali è finito – leggiamo nell’articolo di Le Monde. Nonostante il recupero degli ultimi giorni, il Nasdaq ha chiuso venerdì 27 maggio con il sesto calo settimanale consecutivo. Questo non accadeva dallo scoppio della bolla di Internet nel 2000.

mark zuckerberg

Il declino dell'indice dei titoli tecnologici statunitensi risale ancora più indietro nel tempo. Da metà novembre 2021, quando aveva raggiunto i massimi storici, ha subito un calo costante: ha perso quasi il 25%.

Nessuno è stato risparmiato. Per aver lanciato un avvertimento sui suoi risultati trimestrali - e per non essere riuscito finora a generare profitti su base regolare - il 24 maggio il social network Snapchat ha visto il suo prezzo delle azioni crollare del 35%.

Anche i giganti più forti vengono penalizzati dagli investitori. Dall'inizio dell'anno, la quota di Meta (Facebook, Instagram, ecc.) ha perso più del 40%, quella di Amazon più del 30%... Simbolicamente, l'11 maggio Apple ha perso la sua corona di maggiore capitalizzazione mondiale a favore della compagnia petrolifera Saudi Aramco.

netflix amazon prime disney plus

Per giustificare queste battute d'arresto del mercato azionario, analisti e gestori hanno addotto molteplici cause: la guerra in Ucraina, la crisi di Covid, un contesto macroeconomico sfavorevole con il ritorno dell'inflazione e l'aumento dei tassi di interesse, la carenza di componenti elettronici, ecc.

Questo movimento verso il basso può anche essere visto come una forma di ritorno alla normalità dopo un periodo di euforia. Con le misure di contenimento, le aziende digitali hanno beneficiato dell'esplosione dell'e-commerce, del telelavoro, dell'intrattenimento digitale, ecc.

Tra marzo 2020 e novembre 2021, il Nasdaq è cresciuto del 170%. Questi guadagni straordinari sono ancora lontani dall'essere cancellati.

Netflix 2

Rallentamento delle assunzioni

Tuttavia, il cambiamento del clima economico sta già spingendo le aziende a prendere provvedimenti. "Purtroppo, ora stiamo licenziando 150 dipendenti", ha annunciato Netflix il 17 maggio, aggiungendo: "Questi cambiamenti sono legati a imperativi economici e non a questioni di competenza individuale."

Questi licenziamenti rappresentano solo l'1% circa degli 11.000 dipendenti, ma incarnano un cambiamento di atmosfera nel leader del video on demand, che ha perso 200.000 abbonati nel primo trimestre, in un settore che è diventato molto competitivo.

Festa di Capodanno di Jeff Bezos

A maggio, i licenziamenti nel settore tecnologico sono saliti a 15.600, il livello più alto da marzo-aprile 2020 e dall'inizio della pandemia, secondo il sito Layoffs.fyi, che tiene traccia delle perdite di posti di lavoro. Tra le aziende statunitensi colpite: Carvana (vendita di auto usate), Reef (cibo da asporto)...

Altri "rallenteranno il ritmo" delle assunzioni, come ha spiegato a maggio Evan Spiegel, CEO di Snapchat rivolgendosi ai suoi team: il network assumerà "solo" cinquecento persone entro la fine del 2022, rispetto alle novecento assunte da gennaio. Meta ha anche annunciato che sta "rivalutando" le sue assunzioni intensive (5.800 assunzioni nel primo trimestre, portando il totale a 77.800).

Persino Amazon, dopo aver stabilito un record passando da 800.000 a 1,6 milioni di dipendenti tra la fine del 2019 e la fine del 2021, ha affermato durante i suoi ultimi risultati di essere "in esubero", a seguito del calo delle assenze legate al Covid.

Stimando una perdita di produttività di 2 miliardi di dollari (1,88 miliardi di euro), il leader dell'e-commerce si è impegnato a "ridurre" questi costi in eccesso, il che implica dei licenziamenti.

La conversione in "cost killing"

jeff bezos a st. barts

Il cambiamento di tono sulle risorse umane è accompagnato dalla preoccupazione di controllare le spese. Dopo aver aperto massicciamente magazzini e aggiunto veicoli per le consegne durante la pandemia - la sua rete logistica è "raddoppiata" in due anni - alla fine di aprile Amazon ha dichiarato di essere in "sovraccapacità".

Con una crescita trimestrale delle vendite online passata dal 44% al 7% in un anno, l'azienda vuole subaffittare più di 10 milioni di metri quadrati negli Stati Uniti, secondo quanto riportato da Bloomberg. "Si tratta di una pratica molto comune, che ci permette di ridurre l'onere finanziario di un bene che non ci serve più", ha dichiarato un portavoce.

Mentre l'azienda di Jeff Bezos, molto redditizia, sta facendo degli aggiustamenti, altre aziende sono più dure: l'azienda di cyclette connesse Peloton ha annunciato all'inizio di febbraio 800 milioni di dollari di risparmi annuali, con un fatturato di 4 miliardi di dollari e perdite di 300 milioni di dollari nel 2021.

snap snapchat in borsa

"Dovremo assolutamente fare di più con meno", ha avvertito all'inizio di maggio l'amministratore delegato di Uber Dara Khosrowshahi in un'e-mail interna indirizzata in particolare ai giovani dipendenti, abituati in precedenza a un "lungo periodo di crescita senza precedenti".

"Operiamo in mercati da un trilione di dollari, ma non ha senso se non si traduce in profitto", ha detto il capo del servizio VTC, che ha perso 5,9 miliardi di dollari nel primo trimestre a causa degli investimenti in altre aziende tecnologiche. Sarà addirittura necessario raggiungere un "flusso di cassa positivo", una nuova aspettativa degli analisti, ha avvertito.

Meta, in occasione dell'ultima riunione sugli utili, ha dichiarato di voler "rallentare" gli investimenti e di voler tagliare il budget per il 2022 di 3 miliardi di dollari.

La sua divisione Reality Labs, che ha perso 10 miliardi di dollari nel 2021, dovrebbe "dare priorità" al "metaverso", cioè ai suoi progetti di mondi virtuali e cuffie per la realtà virtuale. Altri risparmi sono previsti per Snap o Twitter, anch'essi dipendenti dalla pubblicità online.

elon musk al nasdaq

Lontano dai grandi gruppi, anche il pianeta delle start-up è colpito dalle turbolenze. Non riuscendo a portare in borsa le aziende finanziate alle giuste condizioni, i fondi di investimento sono propensi a ridurre le loro scommesse: SoftBank ridurrà le sue partecipazioni in start-up dal 50% al 75%, mentre il fondo Tiger Global ha già perso 17 miliardi di dollari nel 2022.

Il 19 maggio l'incubatore di start-up Y Combinator ha avvertito le società in portafoglio di prepararsi al peggio: "Nessuno può prevedere quanto peggiorerà l'economia, ma le cose si stanno mettendo male (...) In questo contesto, anche i fondi più grandi stanno rallentando l'impiego di capitali". L'effetto domino riguarda l'intera catena di finanziamento, dai cicli più piccoli a quelli più grandi.

apple nasdaq

Il movimento sta raggiungendo l'Europa. "È un ritorno alla normalità dopo un periodo post-Covid in cui sono stati commessi alcuni eccessi. Le aziende saranno analizzate più in termini di redditività che di crescita a tutti i costi", afferma Benoist Grossmann, co-presidente dell'associazione di start-up France Digitale.

"È l'inizio di un nuovo ciclo, questo riaggiustamento fa parte dei cicli tradizionali della tecnologia", relatizza Paul-François Fournier, direttore esecutivo della banca pubblica Bpifrance.

Nonostante l'ondata di gelo, gli osservatori credono nella forza a lungo termine del settore. "Non mette in discussione i fondamenti: le buone start-up non muoiono da un giorno all'altro. Non siamo come nel 2000, quando si investiva sulla base di slide di presentazione e non c'era razionalità", sottolinea Pierre-Eric Leibovici, del fondo Daphni.

DIPENDENTI APPLE il ceo del nasdaq adena friedman netflix INSTAGRAM DIPENDENTI APPLE