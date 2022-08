E’ FINITA LA PACCHIA PER CHI HA FATTO I SOLDI IN PANDEMIA - ZOOM AFFONDA A WALL STREET DOPO LA TRIMESTRALE DELUDENTE: LA SOCIETÀ CHIUDE IN CALO DEL 16,54% - IL GRUPPO HA CHIUSO IL SECONDO TRIMESTRE DELL'ESERCIZIO FISCALE CON RICAVI IN CRESCITA DELL'8%, MENO DEL +12% DEL TRIMESTRE PRECEDENTE, E UN UTILE NETTO IN CALO A 45,7 MILIONI DI DOLLARI - ZOOM FU MOLTO USATO DURANTE IL LOCKDOWN E LE RESTRIZIONI PER LE VIDEOCHIAMATE...