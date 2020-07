E SE È UN BTP SI CHIAMERÀ FUTURA - DEBUTTA OGGI IL NUOVO TITOLO DI STATO DESTINATO AI PICCOLI RISPARMIATORI CHE SERVIRÀ A FINANZIARE LA RIPRESA POST-COVID E CHE PREVEDE UN PREMIO FEDELTÀ A CHI LI TIENE FINO ALLA SCADENZA. IL TESORO TORNA A SEDURRE I ''BOT PEOPLE''. DURA 10 ANNI E AVRÀ TASSI CEDOLARI MINIMI GARANTITI E CRESCENTI CHE PARTONO DALL'1,15% E ARRIVANO AL…

Silvia Gasparetto per l'ANSA

BTP

Pronto al debutto il Btp Futura, il nuovo titolo di Stato dedicato ai piccoli risparmiatori che servirà a finanziare la ripresa post Covid-19 e che prevede un "premio fedeltà" a chi li terrà dall'emissione alla scadenza. Il collocamento parte il 6 luglio e andrà avanti fino a venerdì 10, salvo chiusura anticipata, ma solo dopo il terzo giorno. "I proventi del Btp Futura saranno interamente destinati a finanziarie le diverse misure previste post Covid-19" ha ripetuto in questi giorni il responsabile della Direzione Debito pubblico del Mef, Davide Iacovoni, dagli strumenti di sostegno al reddito come la cassa integrazione agli interventi per il rafforzamento del sistema sanitario nazionale fino ai pacchetti di misure per il sostegno a famiglie e imprese.

Il Btp Futura, che il Tesoro affianca al Btp Italia per diversificare l'offerta e cercare di riportare a casa i vecchi cari 'Bot People' ha una durata di 10 anni e avrà tassi cedolari minimi garantiti e crescenti pari all'1,15% dal 1/o al 4/o anno, l'1,30% dal 5/o al 7/o anno e l'1,45% dall'8/o al 10/o anno. I rendimenti definitivi saranno annunciati alla chiusura del collocamento, ma non potranno essere inferiori a quelli minimi garantiti. Inoltre, il tasso dei primi 4 anni resterà invariato, mentre in base alle condizioni di mercato potranno essere rivisti a rialzo solo i tassi successivi al primo.

DAVIDE IACOVONI

E' anche previsto un "premio fedeltà" pari all'1% del capitale investito, che potrà aumentare fino ad un massimo del 3% dell'ammontare sottoscritto, sulla base della media del tasso di crescita annuo del Pil, per coloro che lo acquistano all'emissione e lo detengono fino a scadenza. Un metodo quindi per incentivare i risparmiatori retail a tenersi il titolo fino al rimborso.

Sul Btp Futura "ci sono buone aspettative. Ho parlato con diverse reti bancarie, c'è molto interesse quindi siamo positivi. Ma in questo momento è difficile fare delle stime", dice il responsabile dei mercati obbligazionari di Borsa Italiana, Pietro Poletto. Non verranno applicate commissioni sugli acquisti nei giorni di collocamento, mentre sul rendimento si continuerà ad applicare l'usuale tassazione agevolata sui titoli di Stato pari al 12,5%. Il Btp Futura potrà essere acquistato, oltre che in banca o all'ufficio postale, anche online attraverso l'home-banking.