TIM IN THE SKY! – QUATTRO CANALI DELLA TV SATELLITARE NELLA PIATTAFORMA TIMVISION E CHIUSURA DI OGNI CONTENZIOSO: TIM SPENDE 200 MILIONI DI EURO PER L’ACCORDO CON COMCAST. È IL DOPPIO DELL’ACCANTONAMENTO CHE IL GRUPPO AVEVA PREVISTO NEL 2017 PER LA CAUSA CON SKY, MA IN BALLO C’È QUELLO CHE NELL’ERA DELL’INTRATTENIMENTO CONTA PIÙ DI OGNI ALTRA COSA: I CONTENUTI – TIMVISION CAMBIA STRATEGIA: MENO PRODUZIONI E PIÙ AGGREGAZIONI...