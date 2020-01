SE NON PUOI BATTERY, UNISCITI A LORO - FCA È INDIETRO (EUFEMISMO) SULL'AUTO ELETTRICA E PREPARA UNA JOINT VENTURE CON LA CINESE HON HAI, SPECIALIZZATA IN COMPONENTI PER VEICOLI A BATTERIA - LA COLLABORAZIONE PROPOSTA, INIZIALMENTE FOCALIZZATA SUL MERCATO CINESE, PERMETTEREBBE A FIAT-CHRYSLER DI RECUPERARE UN PO' DI TERRENO

FCA: VERSO ALLEANZA CON HON HAI SU COMPONENTI AUTO ELETTRICA

hon hai precision

(ANSA) - Il produttore taiwanese di microprocessori Hon Hai Precision ed Fca intendono stabilire un'alleanza per la creazione di una società paritetica attiva nella componentistica per le auto a batteria. Lo si legge in una nota del Gruppo asiatico, che deterrà direttamente il 40% delle quote nella joint venture e il restante 10% attraverso società controllate. Tra gli obiettivo dell'operazione quello di applicare internet delle cose all'auto.

FCA, CONFERMA TRATTATIVA CON CINESE HON HAI PRECISION

fca

(ANSA) - Fca conferma "di avere in corso discussioni con Hon Hai Precision per la costituzione di una joint venture paritetica per lo sviluppo e produzione in Cina di veicoli elettrici di nuova generazione e l'ingresso nel business IoV (Internet of Vehicles). Le parti - precisa una nota di Fca - sono in procinto di firmare un accordo preliminare che disciplinerà le ulteriori discussioni intese al raggiungimento di un accordo vincolante e definitivo nei prossimi mesi. Non vi è tuttavia garanzia del fatto che tale accordo sarà raggiunto o lo sarà entro tale termine.

CARLOS TAVARES E MIKE MANLEY ANNUNCIANO LA FUSIONE TRA PSA E FCA

La collaborazione proposta, inizialmente focalizzata sul mercato cinese - spiega Fca - consentirebbe alle parti di unire le capacità di due affermati leader mondiali nell’ambito della progettazione automobilistica, dell'ingegneria, della produzione e della tecnologia mobile software, per concentrarsi sul crescente mercato dei veicoli elettrici a batteria.

hon hai e sharp fca melfi hon hai foxconn