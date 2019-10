SE L’ECONOMIA ITALIANA RALLENTA È (ANCHE) COLPA DELLA GERMANIA - IL MERCATO CRUCCO E’ IL PRIMO PER LE NOSTRE AZIENDA MA BERLINO HA IL FIATONE: IL SUO EXPORT, CHE VALE METÀ DEL PIL, VIAGGIA PIÙ LENTO DEL NOSTRO - MA NON C'È DA STARE TROPPO ALLEGRI PERCHÉ LA RECESSIONE TEDESCA SI RIPERCUOTERÀ SULLE NOSTRE INDUSTRIE…

Rino Moretti per https://formiche.net

L’Italia non decolla e non macina Pil. Il prossimo anno, secondo la Nota di aggiornamento al Def, la crescita italiana si fermerà allo 0,6%, mantenendosi su ritmi ancora troppo fiacchi. Confindustria ha addirittura stimato un aumento dello 0,4%.

ASSEMBLEA CONFINDUSTRIA

Ma è solo colpa del Bel Paese e dei suoi governi o c’è qualcosa in più? Domanda alla quale proprio gli esperti di Viale dell’Astronomia, coordinati da Andrea Montanino, hanno provato a rispondere, in un’apposita infografica dedicata al rapporto tra recessione tedesca e anemia italiana.

Tutto parte da una tesi: se rallenta la Germania (nel secondo trimestre dell’anno il Pil teutonico è andato sottozero aprendo le porte della recessione tecnica), allora si ferma anche l’Italia, che ha nell’economia tedesca il suo primo sbocco in termini di export. E attenzione a non commettere l’errore di crogiolarsi nel fatto che la ex locomotiva d’Europa se la passi peggio di noi.

“L’economia tedesca”, scrive Confindustria, “si è fermata a metà 2019 e si prospetta debole anche nel resto dell’anno. Il suo modello di crescita rimane incentrato sulla domanda estera: l’export è pari a quasi metà del Pil (quello italiano a meno di un terzo). La frenata del commercio mondiale la danneggia particolarmente mentre nell’ultimo anno l’export tedesco è stato più debole di quello italiano”.

GERMANIA - EXPORT

Non è tutto. Berlino “risulta fortemente penalizzata dalla caduta delle vendite di auto (il 19 per cento del totale manifatturiero, contro l’8 italiano) ed esposto al rallentamento cinese e al rischio Brexit. Inoltre, la performance italiana è stata molto positiva nei beni di consumo (farmaceutici, abbigliamento, alimentari) e negli Usa”.

Dunque? Confindustria ha pochi dubbi, non c’è da gioire troppo per le sventure tedesche. Per un motivo molto semplice: “Occorre evitare, però, la Schadenfreude, cioè la soddisfazione per le difficoltà altrui. La debolezza della Germania, primo partner commerciale e produttivo dell’Italia, si trasmette alle industrie italiane più integrate nelle catene globali del valore e alle regioni più dinamiche, soprattutto nel Nord Italia. L’export italiano, quindi, appare destinato a frenare, a meno di un deciso miglioramento dello scenario internazionale”.