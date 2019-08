SE SEI TITUBANTE, GIOCA DEL FANTE – L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI POSTE ITALIANE È IL MANAGER CON LA MIGLIOR REPUTAZIONE ONLINE NEL SETTORE DELLA FINANZA – L’INDAGINE DI REPUTATION SCIENCE GLI ASSEGNA UN PUNTEGGIO DI 58,25. NELLA TOP 100 DI TUTTI I SETTORI CONFERMATO IL PODIO CAIRO-STARACE-ELKANN

Marcello Astorri per www.bluerating.com

matteo del fante poste italiane 2

Matteo Del Fante di Poste Italiane è il manager con la miglior reputazione online nel settore della finanza. A sostenerlo è un’indagine dell’Osservatorio permanente di Reputation Science, società italiana specializzata nella gestione reputazionale di aziende, manager e istituzioni che ogni mese analizza l’andamento della Web Reputation dei manager.

GIUSEPPE LASCO MARIA BIANCA FARINA SERGIO MATTARELLA MATTEO DEL FANTE CON I DIPENDENTI DI POSTE MASSIMO E ENNIO DORIS

A luglio, con un punteggio di 58,25, a primeggiare su tutti è stato appunto il capo di Poste. Primo tra le reti di consulenti finanziari, invece, è stato Ennio Doris: il presidente di Banca Mediolanum si è classificato al quarto posto, con 52,70 punti. Il figlio di Doris, Massimo, e ad di Mediolanum è 19esimo (42,63), subito prima di Alessandro Foti, ad di FinecoBank, che aggancia un buon ventesimo posto (42,28). Va bene anche Marco Carreri di Anima Holding, 21esimo, con 39,23 punti reputazione.

taylor mega con urbano cairo

Il podio

urbano cairo scatenato alla festa della gazzetta 4

Uscendo dal settore finanza e allargando lo sguardo alla top 100 di tutti i settori, è stato confermato il podio. Urbano Cairo, che ha presentato le novità del palinsesto La7 e ha raccolto la soddisfazione per l’ottima partenza del Torino in Europa League, è 1° con 77,77 punti, tra i rumors che lo tirano nuovamente in ballo come futuro erede politico di Berlusconi.

Al 2° troviamo anche questo mese Francesco Starace (67,95) che ha presentato il progetto per convertire la ex centrale di Porto Tolle in polo turistico, al 3° John Elkann (67,75), che ha festeggiato i 120 anni di Fiat dichiarando Fca “forte come non mai” e ha stretto un patto tra Fondazione Agnelli e Google per la didattica innovativa.

