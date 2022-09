15 set 2022 12:58

SE VI PREOCCUPA L'INFLAZIONE ALL’8% IN ITALIA GUARDATE COME STANNO IN ARGENTINA – L'INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO AD AGOSTO IN ARGENTINA È CRESCIUTO DEL 78,5% SU BASE ANNUALE, E POTREBBE SFIORARE IL 100% PER LA FINE DEL 2022 – INTANTO IL PAESE HA DA POCO EVITATO UN NUOVO DEFAULT INCASSANDO L'ENNESIMO PRESTITO, QUESTA VOLTA DA 5 MILIARDI DI DOLLARI…