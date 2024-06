NEI SECOLI “FIDEL” – L’86ENNE CONFALONIERI È STATO CONFERMATO PRESIDENTE DI MEDIASET. È IL RISULTATO DI UNA TRATTATIVA TRA I FRATELLI BERLUSCONI: PIER SILVIO VOLEVA ISSARE AL VERTICE DEL BISCIONE NICCOLÒ QUERCI, SUO GRANDE AMICO. LA SORELLA MARINA, INVECE, HA CONSIGLIATO PRUDENZA A “PIER DUDI”, INVITANDOLO A SCEGLIERE LA CONTINUITÀ CONFERMANDO L'ETERNO "FIDEL"…

Nella partita per il rinnovo dei vertici Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, che ama circondarsi del suo “clan”, avrebbe voluto discontinuità. L’idea del secondogenito del Cav era quella di issare alla presidenza del Biscione il suo amico, Niccolò Querci, molto legato a Pier Dudi. A questa ipotesi, però, si è opposta la sorella Marina, che ha consigliato al fratello di prediligere la continuità e di confermare in carica l’86enne “Fidel” Confalonieri.

Rinnovato vertice Mfe con Confalonieri e P.S. Berlusconi

(ANSA) - L'assemblea di Mfe-Mediaset ha approvato la proposta del Cda per il rinnovo dello stesso 'board' per i prossimi tre anni, con la conferma ai primi due posti dell'attuale presidente Fedele Confalonieri e dell'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi.

Confermati tra gli altri nel Consiglio di amministrazione del Biscione anche la presidente della controllante Fininvest Marina Berlusconi, il direttore finanziario di Mfe-Mediaset Marco Giordani, l'amministratore delegato di Fininvest Danilo Pellegrino e l'amministratore delegato di Publitalia Stefano Sala.

L'assemblea di Mfe-Mediaset ha anche adottato la politica di remunerazione, mentre la relazione sulla remunerazione 2023 contenuta nella relazione annuale 2023 ha ricevuto voto consultivo favorevole. L'assise ha deliberato l'esonero da responsabilità agli amministratori esecutivi e non esecutivi di Mfe in carica durante l'esercizio 2023 in relazione allo svolgimento, rispettivamente, dei loro incarichi di gestione e dei loro incarichi non esecutivi.

Nel dettaglio, su raccomandazione del Comitato nomination and remuneration ha riconfermato Fedele Confalonieri come amministratore non esecutivo, Pier Silvio Berlusconi come amministratore esecutivo, Marco Giordani come amministratore esecutivo, Gina Nieri come amministratore esecutivo, Niccolo' Querci come amministratore esecutivo, Stefano Sala come amministratore esecutivo, Stefania Bariatti come amministratore non esecutivo, Marina Berlusconi come amministratore non esecutivo, Marina Brogi come amministratore non esecutivo, Giulio Gallazzi come amministratore non esecutivo, Danilo Pellegrino come amministratore non esecutivo e Alessandra Piccinino come amministratore non esecutivo.

Nominati anche Patrizia Arienti amministratore non esecutivo, Consuelo Crespo Bofill amministratore non esecutivo e Javier Diez de Polanco amministratore non esecutivo. Tutti i componenti del Cda hanno mandato triennale in scadenza alla conclusione dell'assemblea ordinaria degli azionisti che si terrà nel 2027.

