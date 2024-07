SEGNALI DEL DECLINO DI APPLE: UNA VOLTA ERANO I RIVALI A COPIARE, ORA È L’AZIENDA FONDATA DA STEVE JOBS A RINCORRERE – APPLE STA SVILUPPANDO UN IPHONE PIEGHEVOLE, CHE POTREBBE ESSERE DISPONIBILE ENTRO IL 2026 – INTORNO AI “FOLDABLE” PHONE C’È TANTA ASPETTATIVA, MA AL MOMENTO POCHI RISULTATI: SAMSUNG E MOTOROLA CI HANNO GIÀ PROVATO, MA L’ESPERIENZA NON È PARAGONABILE AGLI SMARTPHONE TRADIZIONALI. HA SENSO INVESTIRE IN UN PRODOTTO DEL GENERE?

Secondo quanto riportato martedì da The Information, Apple sta sviluppando un iPhone pieghevole che potrebbe essere disponibile entro il 2026. Il dispositivo pieghevole dovrebbe avere un design simile a quello del Samsung Galaxy Z Flip, caratterizzato da un meccanismo di piegatura orizzontale, secondo quanto riferito dalle fonti alla pubblicazione.

Sebbene Apple sia solita interrompere i progetti anche in fasi avanzate di sviluppo, non vi è alcuna certezza che il dispositivo pieghevole sarà lanciato. Tuttavia, l'introduzione di un simile modello rappresenterebbe una notevole evoluzione nel design della serie iPhone.

Apple ha sperimentato in passato design pieghevoli di diverse dimensioni, ma il progetto, ora indicato con il nome in codice V68, ha raggiunto una fase formale di sviluppo con il coinvolgimento di partner della catena di fornitura, come riportato da The Information.

Normalmente sono necessari circa 24 mesi per produrre un iPhone standard, ma i tempi di produzione di una versione pieghevole potrebbero allungarsi a causa dell'incorporazione di nuove tecnologie.

Ci sono ancora sfide tecniche da superare, tra cui la rimozione della piega visibile nello schermo, un problema che è stato una sfida tecnica per Apple per diversi anni, ha osservato The Information.

Inoltre, è stato riferito che l'obiettivo dell'iPhone pieghevole era quello di ottenere uno spessore pari alla metà di quello dei modelli attuali quando sono piegati. Questo obiettivo potrebbe essere stato raggiunto con il prossimo iPhone più sottile, noto con il nome in codice D23.

Un'altra sfida menzionata nel rapporto è il compito di dotare l'iPhone pieghevole di funzioni che giustifichino il suo prezzo più elevato.

Le informazioni menzionano anche i miglioramenti previsti per i futuri modelli di iPhone, tra cui l'iPhone 16, che dovrebbe introdurre un nuovo pulsante sensibile progettato per l'acquisizione di foto e video.

Inoltre, si dice che i modelli più piccoli di iPhone 16 consentiranno ai tecnici un processo di sostituzione della batteria più semplice. Il rapporto indica che tutti i modelli di iPhone 16 includeranno uno strato di grafite più grande per aiutare a gestire il calore e che alcuni modelli saranno dotati di un obiettivo di zoom ottico superiore, precedentemente disponibile solo sul modello più premium iPhone 15.

Il rapporto prevede anche l'inizio della produzione su larga scala di un nuovo iPhone SE, denominato V59, nel mese di ottobre, lasciando intendere che l'uscita avverrà prima delle festività di fine anno o prima del Capodanno lunare.

Inoltre, si prevede che almeno un modello di iPhone in uscita il prossimo anno sarà dotato di un'apertura regolabile, che consentirà agli utenti di controllare la profondità di campo nelle fotografie per ottenere effetti più realistici, come riporta The Information.

