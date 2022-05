LA SERVA ITALIA SERVE A FARE SHOPPING - LE IMPRESE FRANCESI CONTINUANO A FARE SPESE IN ITALIA. L’ULTIMO ACQUISTO È “FCA BANK”, L’ISTITUTO SPECIALIZZATO NEI FINANZIAMENTI PER LE AUTO, CHE NEL 2023 FINIRÀ AL 100% NELLE MANI DI CREDIT AGRICOL (CHE GIÀ POSSIEDE IL 50%) - LA SEDE RIMARRÀ A TORINO: MA CON LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA GIÀ PREVISTA CHE FINE FARANNO I SUOI 2400 DIPENDENTI?

Gianluca Baldini per “la Verità”

Nel 2023 Credit Agricole acquisterà il 100% di Fca Bank, istituto che ora è in mano per il 50% al gruppo francese e per il resto a Stellantis, gruppo il cui presidente e amministratore esecutivo è John Elkann. Stessa sorte anche per Leasysrent, società controllata sempre da Fca Bank.

La sede del gruppo specializzato nei finanziamenti per le quattro ruote rimarrà a Torino.

A dare la notizia è stato Giacomo Carelli, ceo di Fca Bank, durante la conferenza stampa di presentazione dell'accordo tra la società paneuropea di finanziamento nell'automotive e il gruppo automobilistico italiano Dr Automobiles.

La notizia era nota e il prossimo anno la cessione verrà completata. Si tratta di un gruppo da oltre 2400 dipendenti (600 in Italia) con un risultato netto nel 2021 di 494 milioni, in aumento rispetto al 2020. Per capire il valore di un gruppo come Fca Bank basti notare che vanta una capitalizzazione da 3,6 miliardi di euro.

L'azienda, va detto, non opera solo con marchi del gruppo Stellantis, ma anche altri costruttori del mondo del lusso non in diretta concorrenza con i prodotti gruppo stesso, come Aston Martin, Ferrari (fuori dal perimetro della fusione con i francesi), Jaguar, Harley Davidson, Land Rover, Lotus e Morgan.

Oggi Fca Bank, nata nel 1925 come Sava, può contare su impieghi per quasi 25 miliardi di euro, con rating BBB+, 20 marchi in portafoglio e la presenza in 17 Paesi europei, più il Marocco. Leasys Rent invece è presente in 7 Paesi, fra cui Italia con 250 punti vendita, Francia e Spagna, con una flotta di 35.000 vetture, di cui un quarto a basse emissioni.

L'operazione è stata pensata per razionalizzare la presenza di soggetti differenti provenienti da Fca e Psa, i due gruppi che hanno dato vita a quello che oggi è il gruppo Stellantis.

Con la cessione, nascerà quindi una nuova società operativa di leasing di cui Stellantis e Crédit Agricole Consumer Finance avranno rispettivamente il 50%. La società sarà il risultato dell'unione delle attività di Leasys (314.000 veicoli gestiti a fine 2020), controllata di Fca Bank e Free2Move Lease (369.000 veicoli gestiti a fine 2020), società di noleggio che si è occupata storicamente dei marchi Psa.

CREDIT AGRICOLE

Dall'altro lato, Fca Bank dovrebbe cambiare nome, dopo una partnership tra Fca e Credit Agricole che è andata avanti per 15 anni.

«Sono molto soddisfatto dei progressi compiuti nella ridefinizione del focus della nostra cooperazione con Stellantis», aveva affermato di recente Stéphane Priami, vice amministratore delegato di Crédit Agricole Sa e ceo di Credit Agricole consumer finance.

CARLOS TAVARES JOHN ELKANN - STELLANTIS

«L'ambiziosa partnership che stiamo costruendo insieme porterà a una crescita redditizia, sostenibile e diversificata. Il gruppo Crédit Agricole creerà con Stellantis un leader europeo del leasing e disporrà di una piattaforma di finanziamento auto innovativa al 100% che gli consentirà di servire tutti gli attori del mercato in 18 Paesi con un'offerta completa e operativa».

Fca Bank ieri ha anche annunciato un nuovo accordo con Dr Automobiles che prevede una gamma di proposte e soluzioni che sono state pensate per rendere più accessibili le vetture del marchio Dr, realtà che ha sede a Macchia d'Isernia in Molise. In virtù del nuovo accordo, Fca Bank introdurrà un'ampia gamma di servizi finanziari e di mobilità per rispondere alle esigenze degli acquirenti dei veicoli della gamma Dr. Inoltre, i modelli della casa molisana entreranno presto a far parte della famiglia di Leasys CarCloud.

