SERVE UN VACCINO ANCHE PER L’ECONOMIA – IL PIL ITALIANO NEL 2019 È CRESCIUTO SOLO DELLO 0,3% E NEL 2020, CON IL CORONAVIRUS E IL BLOCCO DELLE REGIONI PIÙ PRODUTTIVE SARANNO LACRIME E SANGUE: PER L'OCSE SE VA BENE ARRIVEREMO A CRESCITA ZERO - PRESSIONE FISCALE IN AUMENTO E DEBITO STABILE, L’UNICA BUONA NOTIZIA È CHE IL RAPPORTO DEFICIT/PIL LO SCORSO ANNO È STATO DELL’1,6%, MOLTO INFERIORE AL 2,2 PREVISTO DALLA NADEF