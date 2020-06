18 giu 2020 13:55

LA SETE DI POTERE GRILLINA: HANNO FERMATO LA NOMINA DI LAZZERINI IN ALITALIA PERCHÉ NON È UN NOME ''LORO''. MA ERA STATO PROPOSTO DA PATUANELLI! - NON IMPORTA: VISTO CHE IL GOVERNO STA PER ROVESCIARE 3 MILIARDI DI EURO PER L'ENNESIMA RIESUMAZIONE DELLA COMPAGNIA DI BANDIERA, PRETENDONO UNA FIGURA PIÙ ''AMICA''. SPERIAMO NON COME CERTI NOMI CHE HANNO IMPOSTO NELL'INFORNATA DI NOMINE IN PRIMAVERA