SFRECCIANDO VERSO LA BORSA - LA PANDEMIA HA RALLENTATO MA NON FERMATO I PIANI DI QUOTAZIONE DI HELBIZ, STARTUP ITALO-AMERICANA DEI MONOPATTINI E BICICLETTE ELETTRICHE FONDATA DALL'IMPRENDITORE SALVATORE PALELLA: A SETTEMBRE IL PRE-FILING E IN AUTUNNO IL DEBUTTO SU NASDAQ E AIM - DOPO ROMA, LE BICI ARRIVERANNO A MILANO, TORINO E VERONA, E POI…

Nicola Carosielli per ''Milano Finanza''

helbiz roma

Solo un piccolo rallentamento ma nessuno stop effettivo per i piani di quotazione di Helbiz. La startup italo-americana dei monopattini e biciclette elettrici fondata dall' imprenditore Salvatore Palella, secondo quanto appreso da MF-Milano Finanza dovrebbe sbarcare in borsa in autunno, mentre a settembre sarebbe atteso il pre-filing. La sua, come noto, sarà una doppia quotazione su Nasdaq, per cui sono incaricati TriPoint Global Equities, lo studio legale Ortoli Rosenstadt e Hunter Taubman Fischer & Li, e sul segmento Aim di Borsa Italiana, con l' assistenza di Intermonte, EnVent Capital Markets e Deloitte Legal.

helbiz milano

La startup, che ha un giro d' affari di 40 milioni di dollari e una valutazione compresa tra 180-200 milioni, aveva in programma di quotarsi entro fine marzo, salvo poi dover procrastinare l' appuntamento con la campanella per lo scoppio della pandemia (e il conseguente ottovolante scaturito sulle piazze mondiali). Il lavoro degli advisor però non si è mai fermato, così come anche quello della società che ha anzi allargato il raggio d' azione con il debutto della sua mobilità alternativa in nuove città.

diletta leotta helbiz

I Comuni del resto hanno accelerato l' apertura di nuovi bandi che agevolino tutte quelle forme di trasporto pubblico in grado di ridurre ai minimi termini gli assembramenti. Ed è così che è arrivato l' esordio a Roma, con la posa di mille monopattini a cui, secondo alcune indiscrezioni raccolte, potrebbero a breve aggiungersi altri 1.500 mezzi. Accanto ai monopattini, Helbiz ha rafforzato la propria offerta in Italia anche con le biciclette, pronta a debuttare a Milano, Torino e Verona con un possibile approdo futuro anche a Bergamo, Bologna, Firenze, Monza, Parma, Pisa e Palermo.

helbiz salvatore palella

helbiz monopattino 2 helbiz roma a times square