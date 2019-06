SHARE E PIÙ SHARE – LA NUOVA FRONTIERA DEL CAR SHARING? NOLEGGIARE LA PROPRIA AUTO QUANDO NON SI UTILIZZA O PER AMMORTIZZARE LE SPESE, CON LA POSSIBILITÀ DI RIFIUTARE UN NOLEGGIATORE SE LE RECENSIONI NON SONO POSITIVE – DA “POPMOVE” (QUELLA DEI CARTELLONI “CERCASI SCAMBISTI”) A “AUTING”, LA STARTUP CHE PERMETTE DI AFFITTARE LA VOSTRA AUTO A 19 EURO AL GIORNO… – VIDEO

2 – NOLEGGIARE L' AUTO È UN AFFARE DI FAMIGLIA

Luigi Dell’Olio per “il Venerdì - la Repubblica”

Adesso l' auto si noleggia tra i privati. È la nuova frontiera del car sharing, il servizio di mobilità urbana che consente di noleggiare un veicolo per un breve periodo di tempo, pagando in proporzione all' utilizzo (da pochi centesimi al minuto ai pacchetti giornalieri tra 50 e 80 euro).

Se finora l' offerta è stata appannaggio delle società specializzate, che hanno messo a disposizione circa ottomila autoveicoli nelle città medie e grandi della Penisola conquistando oltre un milione di italiani, adesso tocca anche ai privati. Nel caso in cui l' auto venga usata poco e se ne vogliamo ammortizzare le spese (assicurazione e manutenzione), il proprietario può iscriversi alle piattaforme online che fanno incontrare domanda e offerta, indicare il prezzo di noleggio e cominciare a guadagnare.

Con la possibilità ulteriore di rifiutare un noleggiatore se le recensioni che lo riguardano non sono positive. Le piattaforme, dal canto loro, trattengono una percentuale che si aggira intorno al 30 per cento. Un servizio di questo tipo viene offerto da Auting, startup fondata nel 2018, che consente al proprietario dell' automobile di renderla disponibile da uno a 30 giorni al costo minimo giornaliero di 19 euro. La vettura, per essere condivisa, deve rispettare determinate condizioni: massimo 15 anni di vita, revisione in regola ed essere assicurata a guida libera.

Nel capitale di Auting c' è Reale Mutua, che ha messo a disposizione un pacchetto assicurativo compreso nel costo di noleggio, che si aggiunge alla polizza principale e che copre fino a 20 mila euro di danni in caso di guasto integrale, furto totale o parziale, incendio, atti vandalici e calamità naturali. Altre due realtà attive nel settore sono la milanese Genial Move e GetMyCar. Utilizzando quest' ultima, che ha circa cinquanta punti in Italia, si può decidere quando rendere disponibile la propria vettura e portarla in uno dei centri ParkinGO attivi sul territorio.

Qui il mezzo viene controllato dai sistemi automatici all' ingresso del parcheggio, così da verificare le condizioni esterne del veicolo. Una procedura che viene poi ripetuta al momento della riconsegna. Per evitare brutte sorprese al proprietario. A l' ultima frontiera del car sharing? cedere la macchina di casa a pagamento per brevi periodi. così i proprietari ammortizzano spese e assicurazioni. e i clienti risparmiano.

