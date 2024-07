8 lug 2024 09:48

SI APRE IL VASO DI PANDORA? - BOEING ACCETTA DI DICHIARARSI COLPEVOLE DI COSPIRAZIONE PER FRODE CRIMINALE - IL COLOSSO ERA SOTTO INDAGINE DEL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA AMERICANO PER DUE INCIDENTI MORTALI, AVVENUTI A BORDO DEI VELIVOLI MODELLO "737 MAX" IN INDONESIA ED ETIOPIA, IN CUI MORIRONO 346 PERSONE - LA TIPOLOGIA DI VELIVOLO E' LA STESSA PER CUI L'AZIENDA E' SULLA GRATICOLA A CAUSA DI NUMEROSI PROBLEMI DI SICUREZZA - BOEING PAGHERÀ UNA MULTA DI 243,6 MILIONI DI DOLLARI...