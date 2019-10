SI STAVA MEGLIO QUANDO SI STAVA BEZOS - IL FONDATORE DI AMAZON NON È PIÙ IL PIÙ RICCO DEL MONDO! LA FORTUNA DEL “POVERO” JEFF È SCESAS A 103,9 MILIARDI DI DOLLARI, E VIENE (RI)SCAVALCATO DA BILL GATES - CHE È SUCCESSO? SEMPLICE. LE AZIONI DI AMAZON HANNO SUBITO UN TRACOLLO DOPO IL FORTE CALO DEGLI UTILI. IN PIÙ, BEZOS HA FATTO UN BONIFICO DA 32 MILIARDI ALL’EX MOGLIE MACKENZIE DOPO IL DIVORZIO

Jeff Bezos non è più la persona più ricca del mondo. Almeno non più da quando le azioni di Amazon sono precipitate. Bezos ha infatti perso il titolo di uomo più ricco del mondo nella classifica in tempo reale di Forbes nel corso delle negoziazioni di Borsa di ieri e dopo che il suo colosso di e-commerce ha riportato scarse performance nel terzo trimestre. Le azioni di Amazon sono scese del 7%, portando la fortuna di Bezos a 103,9 miliardi di dollari. Adesso si trova al secondo posto tra i più ricchi del mondo.

Il nuovo numero uno è Bill Gates, co-fondatore di Microsoft con un valore di 105,7 miliardi. Bezos era diventato l’uomo più ricco del mondo nel 2018 con un patrimonio netto di 160 miliardi, scalzando Gates dalla prima posizione dopo ben 24 edizioni della nota classifica.

Ma il calo del patrimonio netto del ceo di Amazon non è dovuto solo al ribasso delle azioni Amazon. Bezos ha trasferito infatti un quarto della sua partecipazione in Amazon all’ex moglie, MacKenzie Bezos, come parte del loro accordo di divorzio finalizzato all’inizio di quest’anno. Adesso il patrimonio di MacKenzie Bezos vale 32,7 miliardi di dollari e rientra tra le prime venti persone più ricche al mondo.

