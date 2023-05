IL SISTEMA BANCARIO AMERICANO TRABALLA: CI SONO 186 ISTITUTI DI CREDITO REGIONALI A RISCHIO CRAC A CAUSA DELLO SQUILIBRIO FRA DEPOSITI NON ASSICURATI E CROLLO DEL VALORE DEGLI ASSET – DOPO I CASI DI SILICON VALLEY BANK E FIRST REPUBLIC, LE VENDITE SUL MERCATO DELLE AZIONI DEI BANCARI È PROSEGUITA SENZA SOSTA. E A WALL STRETT LA FIDUCIA È AI MINIMI DAL 2007 – IL SEGRETARIO AL TESORO USA, JANET YELLEN, AVVERTE: SE IL CONGRESSO NON ALZERÀ IL TETTO DEL DEBITO SI RISCHIA “UNA CRISI COSTITUZIONALE"

Estratto dell'articolo di Alberto Simoni per “La Stampa”

FIRST REPUBLIC

Janet Yellen alza l'asticella della paura e ospite a This Week sulla ABC agita lo spettro della "crisi costituzionale" se il Congresso non alzerà il tetto del debito entro giugno, quando l'Amministrazione avrà esaurito i fondi per pagare obbligazioni e piani federali.

Il segretario al Tesoro si muove fra timori di una recessione e tenuta del sistema bancario scosso dalle turbolenze degli istituti regionali, una ragnatela di 4 mila sigle che dall'11 marzo ha visto il fallimento di tre delle maggiori.

[…] l'autorità per la tutela dei depositi, Fdic, ha necessità di rimpolpare le casse dopo due salvataggi e un intervento-ponte da 13 miliardi che ha portato JPMorgan a prendere il controllo di First Republic.

janet yellen

[…] Se l'effetto contagio, seguito al crac di Silicon Valley Bank, non c'è stato e ogni fallimento successivo è il prodotto dell'incapacità singola di far fronte al deprezzamento del valore dei bond innescato dai rialzi dei tassi di interesse, dall'altra le vendite sul mercato delle azioni dei bancari è proseguita senza sosta. Il collasso di First Republic Bank ha peggiorato la situazione e gli investitori hanno scaricato i titoli bancari.

L'indice finanziario dell'S&P 500 dopo i picchi del 2021 è ora a un passo dal valore del 2007, vigilia della grande crisi. Da allora ha impiegato oltre 12 anni per risalire. Se le azioni dovessero scivolare ulteriormente, ha detto a Bloomberg Jim Roppel, fondatore del Roppel Capital Management, ci sarebbe un impatto anche sul resto del mercato azionario. Le banche, messe sotto pressione per custodire i capitali, restringerebbero l'accesso ai prestiti trascinando l'economia in basso.

silicon valley bank 1

Nonostante il rimbalzo di venerdì, molti istituti regionali sono rimasti in territorio negativo: Western Alliance ha perso il 27%; PacWest il 43%. Le azioni del Financial index hanno concesso in totale il 2,7% in cinque sessioni di mercato. […]

Uno studio di quattro economisti, fra cui Amit Seru di Stanford, fatto in marzo e aggiornato di recente, ha scoperto che ci sono 186 banche regionali in pericolo a causa dello squilibrio fra depositi non assicurati e declino del valore degli asset. Il caso SVB ha consentito di accendere un faro: almeno il 10% delle banche regionali ha attualmente una condizione di capitalizzazione e potenziali perdite più seria di quella della banca della Silicon Valley.

joe biden janet yellen

Una simulazione ha stabilito che se solo la metà dei "depositanti" con conti non assicurati decidesse – vista l'instabilità finanziaria – di prelevare 186 banche con asset di 300 miliardi sarebbero a rischio insolvenza.

SILICON VALLEY BANK FIRST REPUBLIC FIRST REPUBLIC SILICON VALLEY BANK