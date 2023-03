IL SISTEMA BANCARIO MONDIALE È APPESO A UN TWEET? – IL 12 MARZO SCORSO, ALLE 13:29, L’IMPRENDITORE TEDESCO KIM DOTCOM, CHE VANTA 1,3 MILIONI DI FOLLOWER, SCRIVE: “CORRETE IN BANCA! PORTATE VIA I VOSTRI SOLDI!”. IL TWEET, RILANCIATO 4.000 VOLTE PER 2,5 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI, DÀ IDEALMENTE IL VIA A 36 ORE DI PANICO CHE PORTERANNO AL FALLIMENTO DI SILICON VALLEY BANK. PER ALCUNI ANALISTI IL PRIMO CRAC FINANZIARIO CAUSATO DAI SOCIAL – IL NUMERO UNO DI CITIGROUP AMMETTE: “SONO BASTATI UN PAIO DI TWEET E…

Estratto dekll'articolo di Argangelo Rociola per www.lastampa.it

silicon valley bank 1

«Correte in banca! Portate via i vostri soldi!». Ore 13:29 del 12 marzo. Su Twitter compare questa frase. L’autore è Kim Dotcom (al secolo Kim Schmitz). È un imprenditore tedesco ma soprattutto, con 1,3 milioni di follower, una delle voci più seguite nel mondo dell’economia digitale. Sul social il suo è tra i primi messaggi di allarme su Silicon Valley Bank (Svb).

Il suo tweet è stato rilanciato 4.000 volte per 2,5 milioni di visualizzazioni. Rivela a tutti i timori che imprenditori e investitori si stavano scambiando su WhatsApp nelle ore precedenti. Il suo messaggio dà idealmente il via a 36 ore di panico che porteranno al fallimento della banca delle startup. Uno dei più veloci di sempre. Il primo nato sui social.

silicon valley bank

Per alcuni il primo crac finanziario di una banca causato dai social. Perché dopo quel tweet ne sono seguiti altri. Centinaia di migliaia di altri. Tutte declinazioni dello stesso messaggio: Svb sta fallendo, correte ai ripari.

[…] Una fotografia efficace l’ha data il numero uno di Citigroup, Jane Fraser, durante un’intervista a Bloomberg: «È una novità assoluta rispetto a quanto abbiamo visto finora. Sono bastati un paio di tweet e la situazione è precipitata molto più velocemente di quanto sia mai accaduto nella storia». […]

silicon valley bank

Giusto il tempo che serve per passare dalla app di Twitter a quella del proprio conto corrente e portare via i soldi. Tanti soldi: 42 miliardi che hanno svuotato Svb e avviato una crisi che si è allargata a Credit Suisse, First Republic Bank e Deutsche Bank. Finora.

È vero, il mondo della finanza ha già dovuto fare i conti con i fenomeni nati sui social. Nel 2021 su Reddit un gruppo di piccoli investitori aveva dichiarato guerra ai fondi speculativi che avevano scommesso sul fallimento di GameStop, una catena di videogiochi, causando loro decine di milioni di perdite. Così come profili molto seguiti su Twitter hanno determinato negli anni rialzi e crolli delle criptovalute. Elon Musk ne è un esempio. Ma il caso Silicon Valley Bank è molto più delicato. Allarga la partita. E allarma istituti di credito e banche centrali.

CREDIT SUISSE UBS

Sia la Banca centrale europea quanto il Tesoro statunitense stanno monitorando con attenzione la velocità con cui si stanno trasferendo i rischi. Anche in virtù della volatilità dei mercati. […]

[…] Venerdì il rally sul fronte creditizio è derivato dalla presa di posizione sui Credit default swap (Cds), le polizze assicurative contro il fallimento di un titolo, già note per essere state fondamentali nella copertura dei rischi da parte degli operatori nel corso della crisi di Lehman Brothers.

credit suisse crollo del titolo in borsa

Nel caso di DB, così come è stato per Paradeplatz, la ricerca di protezione è stata amplificata dai social media. Secondo S&P Market Intelligence, venerdì i prezzi dei Cds sono schizzati oltre 200 punti base dai 142 punti di due giorni fa. E per ottenere tale protezione, perché di assicurazione si tratta, bisogna sborsare cifre non irrilevanti.

Nel caso dei fondi che hanno preso Cds, si tratta di milioni di dollari “upfront”, ovvero anticipati. Pochi quelli che possono permetterselo: Bridgewater, Citadel, Pershing, Man Group, AQR, Millennium e Farallon sono tra i principali indiziati. Su Reddit, così come sulle chat di Telegram per i trader, si parla già della prossima vittima. Gli occhi sono puntati, per ora, su chi ha emesso bond At1. Un mercato da 275 miliardi di dollari per l’eurozona. [...]

sede della silicon valley bank deutsche bank 2 deutsche bank 1 silicon valley bank 1