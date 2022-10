SO’ ARRIVATI I SOLDI! - MPS ANNUNCIA: “L'OPERAZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE DA 2,5 MILIARDI DI EURO SARÀ ‘INTERAMENTE GARANTITA’” - SONO STATI SOTTOSCRITTI CONTRATTI DI GARANZIA PER 857 MILIONI DI EURO, DI CUI EURO 807 MILIONI CON UN CONSORZIO DI BANCHE E 50 MILIONI CON ALGEBRIS. LO STATO INIETTERÀ 1,606 MILIARDI DI EURO - L'AUMENTO DI CAPITALE PARTIRA’ IL 17 OTTOBRE E SI CONCLUDERÀ IL 3 NOVEMBRE…

LUIGI LOVAGLIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Mps: aumento di capitale interamente garantito

(ANSA) - MILANO, 13 OTT - L'operazione di aumento di capitale di Mps da 2,5 miliardi di euro sarà "interamente garantita". Lo annuncia la banca nella nota con cui dà conto dei termini con cui sarà lanciata la ricapitalizzazione. In particolare sono stati sottoscritti contratti di garanzia per un importo massimo di 857 milioni di euro, di cui euro 807 milioni con un consorzio di banche e 50 milioni con Algebris. Lo Stato inietterà 1,606 miliardi di euro. Gli impegni di sottoscrizione da parte di tersi investitori ammontano a 37 milioni.

Mps: aumento al via lunedì, si conclude il 3 novembre

LUIGI LOVAGLIO

(ANSA) - MILANO, 13 OTT - L'aumento di capitale di Mps partirà lunedì prossimo, 17 ottobre, e si concluderà il 3 novembre. I diritti di opzione, negoziabili in Borsa fino al 25 ottobre, potranno essere esercitati fino al 31 ottobre mentre quelli non sottoscritti saranno offerti in Borsa, attraverso l'asta dell'inoptato, l'1 e il 2 novembre e il loro esercizio dovrà avvenire entro il 3 novembre. E' questo il calendario dell'aumento di Mps, secondo quanto comunicato dalla banca in una nota.