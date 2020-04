SOLDI E BEZOS! – IL FONDATORE DI AMAZON DONA 100 MILIONI DI DOLLARI AI BANCHI ALIMENTARI STATUNITENSI. L’ANNUNCIO SU INSTAGRAM: “L’INSICUREZZA ALIMENTARE NELLE FAMIGLIE AMERICANE È UN PROBLEMA IMPORTANTE. E IL COVID-19 STA AMPLIFICANDO QUESTO STRESS” – CON I RISTORANTI E CHIESE CHIUSE, LE DONAZIONI DI CIBO SONO CALATE…

Jeff Bezos ha deciso di donare 100 milioni di dollari ai banchi alimentari statunitensi per aiutarli a fornire gli alimenti necessari ad un numero crescente di americani disoccupati che stanno perdendo il lavoro a causa della pandemia di coronavirus.

La donazione del CEO di Amazon è stata versata a Feeding America, un'organizzazione no-profit con sede a Chicago e con più di 200 banchi alimentari in tutti gli Stati Uniti.

Bezos ha postato su Instagram una foto di un banco alimentare e ha scritto che: «Anche in tempi normali, l'insicurezza alimentare nelle famiglie americane è un problema importante. Ora, purtroppo anche Covid-19 sta amplificando questo stress». Il boss di Amazon ha infatti spiegato che a causa del distanziamento sociale, molti ristoranti che donano il cibo in eccesso e molte chiese che forniscono pasti gratuitamente hanno dovuto chiudere, e allo stesso tempo, la richiesta di pasti aumenta.

«Oggi, voglio sostenere coloro che sono in prima linea nei banchi alimentari della nostra nazione, e coloro che contano su questi, con una donazione di 100 milioni di dollari a @FeedingAmerica, che potrà così ottenere cibo per le innumerevoli famiglie che ne hanno bisogno» ha continuato Bezos.

Non è la prima volta che Bezos fa una donazione per andare in soccorso alle persone in difficoltà nella lotta contro il coronavirus. Il 23 marzo è stato uno delle decine di donatori che hanno contribuito alla coalizione All in Seattle che finanzia cause caritatevoli, tra cui la sicurezza alimentare e l'alloggio.

A febbraio invece il super ricco aveva stanziato 10 miliardi di dollari per combattere il cambiamento climatico, dopo che i dipendenti di Amazon avevano fatto pressioni a riguardo.