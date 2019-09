26 set 2019 19:20

SOLO IN ITALIA UN AMMINISTRATORE DELEGATO SI SCEGLIE IL PRESIDENTE, COSÌ GUBITOSI HA INDICATO IN TIM IL MITOLOGICO INNOCENZO CIPOLLETTA - I TRE SOCI (ELLIOTT, CDP E VIVENDI, QUESTI ULTIMI NERVOSETTI) AVEVANO DECISO DI TROVARE IL SUCCESSORE DI CONTI IN SETTIMANA, MA È STATO TUTTO RINVIATO ALLA PROSSIMA CON LA SCUSA CHE FABRIZIO PALERMO È DECOLLATO PER PECHINO - TRA I TRE LITIGANTI, IL NOME LO SCEGLIERÀ…