20 dic 2022 16:54

IL SONDAGGIO DI MUSK SERVIVA SOLO A GIUSTIFICARE LA SUA FUGA - IL PROPRIETARIO DI TWITTER AVEVA GIÀ INIZIATO LA RICERCA PER TROVARE UN SUO SOSTITUTO COME AMMINISTRATORE DELEGATO PRIMA DI SENTIRE L'OPINIONE DEI SUOI FOLLOWER – QUELLO SVALVOLONE DI ELON HA CAPITO CHE BUTTARE 44 MILIARDI NEL SOCIAL NETWORK È STATA UNA CAZZATA, E DOPO AVER FOLLEGGIATO TWITTANDO COMPULSIVAMENTE E COMBINANDONE DI TUTTI I COLORI, ORA STA CERCANDO DI "TROVARE UN AD IN GRADO DI MANTENERLA IN VITA”