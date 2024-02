8 feb 2024 19:36

SOTTO UNA CATTIVA STELLANTIS – DOPO LO SCHIAFFONE RIFILATO DA JOHN ELKANN AL GOVERNO "DUCIONI", ADOLFO URSO TORNA A PUNGERE L’AD DI STELLANTIS, CARLOS TAVARES: “MI ASPETTO CHE PRESTO INAUGURI UNA GIGAFACTORY ANCHE IN ITALIA, DOPO QUELLA IN FRANCIA” – MA IL MINISTRO DEL MADE IN ITALY NON FA CENNO AGLI INCENTIVI PER L’ELETTRICO CHIESTI DA YAKI E DA TAVARES. E DIFENDE LA SPARATA DELLA MELONI SUL “MILIONE DI VEICOLI” DA PRODURRE NEL NOSTRO PAESE: “QUANDO HO INCONTRATO TAVARES A ROMA LUI MI ASSICURÒ CHE...”