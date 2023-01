SPERAVATE IN UN 2023 MIGLIORE? COL CAZZO, È AUMENTATO TUTTO! – L’ANNO NUOVO PORTERA' SOLO NUOVE SPESE. LA BOLLETTA DEL GAS CRESCE DEL 23,3% MA SONO PIÙ COSTOSI ANCHE LA BENZINA E IL PEDAGGIO AI CASELLI AUTOSTRADALI – IN MEDIA UNA FAMIGLIA ITALIANA, SOLO PER IL GAS, NEL 2022 HA SPESO QUASI 2MILA EURO, IL 64% IN PIÙ RISPETTO AL 2021 - BELLI I TEMPI IN CUI LA MELONI ANNUNCIAVA DI TOGLIERE LE ACCISE DALLA BENZINA (VIDEO)

Aumenta del 23,3% la bolletta del gas per le famiglie nel mercato tutelato (circa 7,3 milioni). Lo ha deciso ieri l'Arera, autorità per l'energia, in base all'andamento medio del mercato all'ingrosso a dicembre. L'aumento della bolletta è calcolato dalla stessa Arera per la famiglia tipo, quella con consumi di 1.400 metri cubi di gas all'anno. Nonostante il prezzo del gas sia in calo da qualche settimana, sull'aumento deciso ieri ha pesato l'impennata delle quotazioni nella prima parte di dicembre, con punte di 135 euro per megawattora. Ieri, al mercato di Amsterdam, il prezzo è sceso a 70,8 euro.

L'Arera sottolinea che il recente passaggio dal vecchio sistema di determinazione della tariffa (trimestrale ex-ante) al nuovo (mensile ex post) ha consentito di limitare gli aumenti della bolletta. Nonostante ciò, osserva la stessa autorità, la spesa per il gas per la famiglia tipo nell'anno 2022 è stata di 1.866 euro, con un aumento del 64,8% rispetto al 2021.

Il governo, con la legge di Bilancio, ha prorogato per i primi tre mesi del 2023 le misure per calmierare le bollette per imprese e famiglie, compreso l'azzeramento degli oneri di sistema, e ha allargato la platea che ha diritto al bonus sociale (alzando il requisito Isee a 15mila euro). Ma queste misure, oltre che ridurre solo in parte gli aumenti, scadranno appunto alla fine di marzo.

Se però continuerà la discesa dei prezzi del gas, alla quale concorrono una serie di fattori (calo della domanda per il clima favorevole, stoccaggi pieni, price cap in Europa) le bollette del gas dovrebbero scendere nei prossimi mesi, come è già avvenuto per quelle della luce, per le quali l'Arera ha stabilito un calo del 19,5% per il primo trimestre del 2023.

Grazie all'inverno mite, ma anche ai consumatori più attenti agli sprechi, dice il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, «sono stati consumati 5 miliardi di metri cubi di gas in meno», il che ha consentito all'Italia di mantenere gli stoccaggi a un livello alto (84%), migliorando le prospettive per il prossimo inverno. Tanto più che, dice il ministro, «il price cap è un bazooka contro la speculazione».

Se l'esecutivo ha prolungato gli aiuti contro il caro-energia, non ha invece prorogato, dopo il 31 dicembre scorso, il taglio delle accise sui carburanti che, nel 2022, aveva prodotto una diminuzione del prezzo alla pompa prima di 30,5 centesimi al litro e poi di 18 centesimi. Di conseguenza i prezzi sono risaliti e la benzina ha raggiunto i due euro al litro, scatenando le reazioni sui social, ma anche i suggerimenti sui distributori con i prezzi più bassi. E a San Marino, in questi giorni, si è registrato un forte afflusso di italiani richiamati dal prezzo conveniente dei carburanti (su un pieno si risparmiano dai 15 ai 20 euro).

L'incremento delle tariffe del gas, unito ai rincari dei carburanti, dei pedaggi autostradali (+ 2% sulla rete Aspi), delle polizze Rc auto e dei biglietti dei mezzi pubblici nelle grandi città, scatena le reazione delle opposizioni contro il governo. «Benzina e pedaggi. È arrivata la destra: aumenti, chiacchiere e bugie», dice Nicola Zingaretti (Pd) mentre uno dei candidati alla segreteria dem, Stefano Bonaccini, aggiunge, riferendosi alla maggioranza di governo: «Ma non avevano detto, scritto, urlato e promesso che avrebbero evitato tutto questo? Destra davvero coerente».

Anche Matteo Renzi (Italia viva) ironizza: «Quando Meloni diceva 'La pacchia è finita' forse si riferiva agli automobilisti». Dura Mariastella Gelmini (Azione): Meloni, Salvini e alleati hanno parlato per settimane di Pos, come se questo fosse il primo pensiero degli italiani, ma ora arriva la stangata. L'anno inizia male». A farne le spese, dicono i capigruppo al Senato e alla Camera dei 5 Stelle, Barbara Floridia e Francesco Silvestri, sono «sopratutto i cittadini più fragili e il ceto medio». Dalla maggioranza replica Massimo Garavaglia (Lega): «I prezzi del gas stanno scendendo e le bollette diminuiranno».

