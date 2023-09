DAGOREPORT: LA DURA SFIDA DI DANIELE FRANCO – DIVENTATO “INGOMBRANTE” NELLA BANKITALIA DI FABIO PANETTA, BOCCIATO DAL NOVELLO GOVERNATORE CARO ALLA MELONI PER IL BOARD DELLA BCE, DOVE HA PREFERITO UN UOMO DI SUA FIDUCIA COME PIERO CIPOLLONE, IL DRAGHIANO EX MINISTRO DEL TESORO È STATO RILANCIATO DA GIORGETTI PER LA PRESIDENZA DELLA BEI. UN TRAGUARDO DIFFICILE. SE FRANCESI E TEDESCHI RISPONDONO CON UN “NI”, GLI SPAGNOLI VOGLIONO UNA CONTROPARTITA PER IL LORO CANDIDATO: L’ELEZIONE DELLA MINISTRA DELLE FINANZE SPAGNOLA NADIA CALVINO A CAPO DEL MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO - LE TRATTATIVE CONTINUANO CON LA SPERANZA CHE L’AUTOREVOLEZZA DI DRAGHI, OTTO ANNI A CAPO DELLA BCE, FACCIA IL MIRACOLO…