SPREAD IN CALO E PIAZZA AFFARI IN NETTO RIALZO (+2,7%) DOPO LA CONFERMA DEL RATING DA PARTE DI S&P

ANSA - Piazza Affari apre la settimana in deciso rialzo. Il Ftse Mib segna in avvio un +2,7% a quota 17.313 punti. Venerdì sera S&P ha confermato il rating dell'Italia.

Lo spread tra Btp e Bund segna in avvio di settimana 218 punti base, in netto calo rispetto ai 232 punti di venerdì a fine giornata.Il rendimento del titolo decennale italiano scende all'1,72%.

BORSA: EUROPA CORRE IN AVVIO, FRANCOFORTE +2,08%

(ANSA) - Avvio di gran passo per le Borse europee. Francoforte guadagna il 2,08% con il Dax a quota 10.551 punti. Parigi sale dell'1,97% con il Cac 40 a quota 4.479 punti mentre Londra registra un +1,5% con il Ftse 100 a 5.840 punti.

BORSA: ASIA APRE SETTIMANA IN RIALZO, EUROPA VISTA POSITIVA

(ANSA) - Borse di Asia e Pacifico in netto rialzo mentre diversi Paesi del mondo pianificano una riapertura del ciclo economico con la riduzione dei contagi e delle vittime da Covid-19. L'Italia si prepara ad allentare le maglie del lockdown nel giro di una settimana. In spolvero soprattutto Tokyo (+2,71%) con la Banca del Giappone (Boj) che rimuove ogni limite al piano di acquisto di obbligazioni governative e adotta ulteriori provvedimenti per stimolare la ripresa.

Buon passo anche per Hong Kong (+1,88%), Seul (+1,82%) e Sydney (+1,50%), mentre in Australia è un successo per l'app per il tracciamento. Caute Shanghai (+0,34%) e Shenzhen (+0,20%) mentre la Cina tra gennaio e marzo ha registrato un drastico calo dei profitti delle grandi imprese. Anche l'Europa è attesa in rialzo, in una giornata senza grandi spunti macro.