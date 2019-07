PIER SILVIO L'OLANDESE - VIVENDI SI APPELLA CONTRO IL TRASFERIMENTO DI MEDIASET IN OLANDA, MOSSA CHIAVE PER DARE VOTO DOPPIO ALLE AZIONI DEI BERLUSCONI E BLINDARE IL CONTROLLO DELLA SOCIETÀ. PER PIER SILVIO ''È UNA MOSSA DOVUTA PER LORO''. E INTANTO TRATTA CON LA PORTOGHESE MEDIA CAPITAL E NRJ PER ALLARGARE ANCORA DI PIÙ IL PERIMETRO AZIENDALE ED EVITARE DI ESSERE PAPPATA DA QUALCHE GIGANTONE STRANIERO