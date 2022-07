UN FISCO PER L'ESTATE – BUONE NOTIZIE PER CHI HA DEBITI CON L'ERARIO: È PARTITA LA RATEIZZAZIONE SEMPLIFICATA DELLE CARTELLE ESATTORIALI FINO A 120MILA EURO PREVISTA DAL DECRETO AIUTI – I MODELLI PER FARE RICHIESTA SONO ONLINE SUL PORTALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – IL SERVIZIO CONSENTE DI PRESENTARE LA RICHIESTA DI DILAZIONE RICEVENDO IN AUTOMATICO VIA EMAIL UN PIANO DI PAGAMENTI FINO A 72 RATE, SENZA LA NECESSITÀ DI ALLEGARE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE