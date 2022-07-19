LO SPREAD VA SU! – IL DIFFERENZIALE TRA I BTP ITALIANI E I BUND TEDESCHI APRE IN RIALZO A 209,7 PUNTI BASE: IERI AVEVA CHIUSO A 206 – RIMANE INVARIATO (PER ORA) IL RENDIMENTO ANNUO DEI TITOLI ITALIANI, AL 3,273%

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(ANSA) - Apre in rialzo a 209,7 punti base il differenziale tra Btp italiani e bund decennali tedeschi, a fronte dei 206 punti registrati nella vigilia in chiusura di seduta. Invariato il rendimento annuo dei titoli italiani al 3,273%

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