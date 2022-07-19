(ANSA) - Apre in rialzo a 209,7 punti base il differenziale tra Btp italiani e bund decennali tedeschi, a fronte dei 206 punti registrati nella vigilia in chiusura di seduta. Invariato il rendimento annuo dei titoli italiani al 3,273%
LO SPREAD VA SU! – IL DIFFERENZIALE TRA I BTP ITALIANI E I BUND TEDESCHI APRE IN RIALZO A 209,7 PUNTI BASE: IERI AVEVA CHIUSO A 206 – RIMANE INVARIATO (PER ORA) IL RENDIMENTO ANNUO DEI TITOLI ITALIANI, AL 3,273%- -
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(ANSA) - Apre in rialzo a 209,7 punti base il differenziale tra Btp italiani e bund decennali tedeschi, a fronte dei 206 punti registrati nella vigilia in chiusura di seduta. Invariato il rendimento annuo dei titoli italiani al 3,273%
CONTE, IL PALADINO DEL SUOCERO – GRAZIE A UN GIOCHINO LEGISLATIVO PRODOTTO QUANDO IL FIDANZATO DELLA FIGLIA ERA A PALAZZO CHIGI, CESARE PALADINO È RIUSCITO A FAR AUMENTARE IL VALORE DELL’HOTEL PLAZA DI 245 MILIONI DI EURO. IL TUTTO SENZA PAGARE UN EURO DI TASSE, GRAZIE ALLA RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA CONSENTITA DA UNA DELLE NUMEROSE LEGGINE COVID FIRMATE DA CONTE…
FISCO D’ORO PER TIZIANO FERRO: IL TRIBUNALE DI LATINA HA CONVALIDATO L’ESECUZIONE ESATTORIALE AI DANNI DEL CANTANTE, CHE DOVRÀ PAGARE IL SUO DEBITO DA 9 MILIONI DI EURO CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE – FERRO NON AVREBBE VERSATO LE QUOTE IRPEF, IRAP E IVA DAL 2006 AL 2008 E SI ERA OPPOSTO AL PIGNORAMENTO – NON È LA PRIMA VOLTA: NEL 2013 FU ACCUSATO DI EVASIONE FISCALE E CONDANNATO A…
L’ANTITRUST NON VA IN RETE – L’AVVERTIMENTO DEL PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, ROBERTO RUSTICHELLI, SULLA RETE UNICA: “OCCORRE ASSICURARE CHE FENOMENI DI COLLABORAZIONE O DI CONCENTRAZIONE CREINO EFFETTIVAMENTE SINERGIE, GARANTENDO CHE I MERCATI RIMANGANO APERTI E COMPETITIVI” – L’INVITO AD APPROVARE IL PRIMA POSSIBILE IL DDL CONCORRENZA E LO STOP ALLE PROROGHE AL MERCATO LIBERO DELL’ENERGIA…
UN FISCO PER L'ESTATE – BUONE NOTIZIE PER CHI HA DEBITI CON L'ERARIO: È PARTITA LA RATEIZZAZIONE SEMPLIFICATA DELLE CARTELLE ESATTORIALI FINO A 120MILA EURO PREVISTA DAL DECRETO AIUTI – I MODELLI PER FARE RICHIESTA SONO ONLINE SUL PORTALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – IL SERVIZIO CONSENTE DI PRESENTARE LA RICHIESTA DI DILAZIONE RICEVENDO IN AUTOMATICO VIA EMAIL UN PIANO DI PAGAMENTI FINO A 72 RATE, SENZA LA NECESSITÀ DI ALLEGARE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE
LA RUSSIA CI TAGLIA IL GAS E LO DA’ ALLA CINA - NUOVO RECORD DELLE FORNITURE DI GAS RUSSE ALLA CINA ATTRAVERSO IL GASDOTTO POWER OF SIBERIA - LE FORNITURE A PECHINO SONO CRESCITE DEL 63,4% NELLA PRIMA METÀ DEL 2022 - IL CAPO DI GAZPROM, ALEXEI MILLER, HA AFFERMATO CHE IL PROGRAMMA PER L'INVIO DI GAS SULLE ROTTE ORIENTALI È STATO ACCELERATO E CONTINUERÀ A CRESCERE - L'ACCORDO TRA I DUE PAESI ATTUALMENTE PREVEDE LA FORNITURA DI 38 MILIARDI DI METRI CUBI L'ANNO…