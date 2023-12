ST’AMAN PO’ ESSE PIUMA – ENAV, LA SOCIETÀ CHE GESTISCE IL TRAFFICO AEREO CIVILE IN ITALIA, INTRODUCE L’ARRIVAL MANAGER (“AMAN”) A MILANO: SI TRATTA DI UN SISTEMA PER RENDERE PIÙ EFFICIENTI GLI ATTERRAGGI, PERMETTENDO UNA RIDUZIONE DI TEMPI E CARBURANTE – ENAV STIMA CHE, SOLO A MALPENSA, CI SARÀ UN RISPARMIO DI 30 SECONDI (E 30 KG DI CARBURANTE) PER SINGOLO VOLO – IL SISTEMA È GIÀ ATTIVO A FIUMICINO E…

Anche nei cieli ci sono le scorciatoie. Quando gli aerei riescono a imboccarle per atterrare in uno scalo, risparmiano carburante e inquinano meno. Ovviamente nessun velivolo può improvvisare simili manovre di avvicinamento alla pista. Una discesa efficiente, qui in Italia, può avvenire solo con l’assistenza dei controllori di volo dell’Enav […].

E proprio l’Enav, la società che gestisce il traffico civile in Italia, introduce un nuovo prezioso strumento nel Centro di controllo di Milano, responsabile dello spazio aereo sul nord ovest d’Italia.

[…] E’ ormai operativo l’Aman (Arrival Manager) che permetterà di gestire in modo più efficiente i voli in arrivo sugli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Bergamo Orio al Serio. Enav stima, per il solo aeroporto di Malpensa, una riduzione media di 30 secondi per singolo volo. Parliamo di circa 4,8 km di minore distanza, con conseguente risparmio di carburante pari a 30 chili e di C02 per 3 chili.

"Questo innovativo sistema – si legge in una nota di Enav – assiste il controllore del traffico aereo […] attraverso strategie di ottimizzazione dei flussi di traffico, a partire da 180 miglia (circa 330 chilometri) dalla pista”.

“L’Arrival Manager, dal 23 dicembre 2022 è già operativo anche presso il Centro di Controllo Enav di Roma per l’avvicinamento a Fiumicino. Ha già garantito una riduzione complessiva di oltre 360.000 chili di carburante per una minore emissione di CO2 pari a circa un milione di chili”.

