STANGATA PER ZUCKERBERG! MAXI-MULTA IN USA A FACEBOOK PER IL CASO CAMBRIDGE ANALYTICA: 5 MILIARDI DI DOLLARI, LA PIÙ ALTA DI SEMPRE A UNA SOCIETÀ HI-TECH - L’AUTHORITY DEL SETTORE HA SANZIONATO CON IL MASSIMO DELLA PENA LA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY - L'INDAGINE INIZIATA NEL 2018 QUANDO FU SCOPERTO CHE CAMBRIDGE ANALYTICA ERA VENUTA IN POSSESSO DEI DATI DI CIRCA 87 MILIONI DI UTENTI PER SCOPI POLITICI. NEL 2012 GOOGLE ERA STATO SANZIONATO CON 22,5 MILIONI DI DOLLARI PER VIOLAZIONE DELLA PRIVACY