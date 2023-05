STATI FALLITI D’AMERICA – LA SEGRETARIA USA AL TESORO, JANET YELLEN, RIBADISCE IL CONCETTO: IL PIATTO PIANGE! IL PRIMO GIUGNO L’AMMINISTRAZIONE POTREBBE FINIRE LE SUE DISPONIBILITÀ PER FAR FRONTE AGLI OBBLIGHI FINANZIARI: “POSSIBILE UN DEFAULT” – LA STRATEGIA DEL TERRORE SERVE PER FORZARE LA MANO E COSTRINGERE I REPUBBLICANI A TROVARE UN ACCORDO SUL LIMITE AL TETTO DEL DEBITO…

1. YELLEN RIBADISCE, 'UN DEFAULT È POSSIBILE IL PRIMO GIUGNO'

(ANSA) – Janet Yellen ribadisce: il Tesoro potrebbe finire le sue disponibilità per far fronte agli obblighi finanziari l'1 giugno, data in cui quindi gli Stati Uniti potrebbero scivolare in default. Intervenendo a un evento del Wall Street Journal, il segretario al Tesoro spiega che è difficile identificare con precisione il giorno in cui le risorse finiranno e si impegna ad aggiornare al riguardo il Congresso in tempi brevi. Un accordo sul tetto del debito è "possibile", mette in evidenza Yellen.

2. YELLEN,SUI MERCATI C'È STRESS, SERVE INTESA TEMPESTIVA SU DEBITO

(ANSA) - Sui mercati finanziari c'è stress e questo ci ricorda l'importanza di un "accordo tempestivo" sull'aumento del tetto del debito per evitare il default. Lo afferma il segretario al Tesoro Janet Yellen nel corso di un evento del Wall Street Journal.