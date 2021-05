STELLANTIS TRANSALPINA - SE AVEVATE ANCORA DUBBI SU CHI COMANDA DOPO LA FUSIONE PSA-FCA SAPPIATE CHE DEI 120 NUOVI MANAGER DELLA SQUADRA ACQUISTI SOLO UNA DOZZINA SONO ITALIANI, LA METÀ DI QUELLI FRANCESI - GLI EXECUTIVE RIPORTANO TUTTI AL CAPO PURCHASING E LOGISTICA, MICHELLE WEN - NELLA PLANCIA DI COMANDO RIMANE MONICA GENOVESE, EX CAPO ACQUISTI EMEA DI FIAT CHRYSLER E UNO DEI VOLTI PIÙ NOTI ALLE IMPRESE PIEMONTESI CHE GESTISCONO ORDINI E COMMESSE PER STELLANTIS…

Christian Benna per www.corriere.it

Stellantis schiera in campo la nuova squadra acquisti & supply chain del gruppo automotive: 120 manager di prima linea e con portafoglio pesante, una dozzina circa quelli italiani, il doppio, i francesi. I nomi e i ruoli degli executive freschi di nuovi incarichi, comunicati tra il 30 aprile e il primo maggio, sono in questi giorni studiati con attenzione, quasi compulsivamente, dalla filiera dei fornitori italiani dell’indotto auto.

Perché si tratta dei manager che faranno la «spesa» di componenti per i 14 marchi della multinazionale, le nuove interfacce di chi vorrà lavorare con Stellantis. Nomine che non interessano solo gli addetti ai lavori, le imprese dell’indotto auto, ma che sono decisive anche per il riassetto della supply chain Stellantis, nei giorni in cui la carenza di semiconduttori ha ridotto dell’11% le consegne: circa 190 mila vetture in meno, come evidenziato dalla trimestrale 2021 di Stellantis.

Su un centinaio di executive freschi di nomina, che riportano tutti al capo Purchasing e logistica Michelle Wen, la presenza di manager italiani arriva a una dozzina circa. Ma si tratta di una squadra internazionale, con manager provenienti dai quattro angoli del pianeta, che dovrà gestire, nel campo degli acquisti, la transizione del mondo auto: verso l’elettrificazione del 98% dei modelli previsto entro il 2025 e l’arrivo di quattro nuove piattaforme produttive.

Nella plancia di comando acquisti & supply chain del nuovo gruppo rimane uno dei volti più noti alle imprese piemontesi che gestiscono ordini e commesse per Stellantis. L’ex capo acquisti Emea di Fiat Chrysler Monica Genovese si occuperà del purchasing della componentistica per chassis & adaptation dei veicoli.

Poi ci sono Zaira Tarussio che assume il ruolo di responsabile dei programmi globali Pwt, e riporterà direttamente a Veronique Morel; Marco Della Vedova, alla guida di Global Exterior Parts; Paolo Sasso a capo di Adas (Advance driver assistence) e connettivity; Piera Giusti all’Aftermarket, Federica Re, sinergy leader della supply chain; Sara Lovera, Sales e marketing, e Davide Esposito al volante degli acquisti di Maserati. Tra i ruoli apicali della nuova organizzazione che interessano i fornitori del territorio, ci sono quelli di David Mcqueen a capo degli acquisti motori Powertrain; Laurent Sellier per la qualità dei fornitori in Europa, e Marco Volrath per i progetti regionali Enlarged Europe di Stellantis.

