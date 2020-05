STIAMO CLAMOROSAMENTE SOPRAVVALUTANDO LE CAPACITÀ DELLA CINA? PER IL ''WASHINGTON POST'' GLI USA STANNO COMPIENDO LO STESSO ERRORE DELLA GUERRA FREDDA, QUANDO PENSAVANO CHE L'UNIONE SOVIETICA FOSSE BEN PIÙ AVANTI DELLA TRISTE REALTÀ. L'APPROCCIO DI HUAWEI ALLA TECNOLOGIA 5G POTREBBE PRESTO ESSERE SOSTITUITO DA UN'ARCHITETTURA MIGLIORE SPERIMENTATA DA AZIENDE STATUNITENSI E GIAPPONESI

Con l'intensificarsi del confronto degli Stati Uniti con la Cina, l'amministrazione Trump potrebbe commettere un classico errore americano: sopravvalutare la competenza tecnologica dell'avversario e la sua capacità di controllare gli eventi, scrive il Washington Post. Lo scoppio a Wuhan del nuovo coronavirus dimostra quanto sia stato lacunoso e disordinato lo stato di polizia cinese nelle prime settimane della pandemia. La risposta di Pechino è stata quella di sopprimere e manipolare le informazioni, in patria e all'estero. I funzionari dell'amministrazione Trump hanno dipinto questo come un complotto cinese contro l'Occidente, ma sembra più un frenetico sforzo da parte di uno Stato monopartitico per sopravvivere a una crisi interna.

Quando la pandemia si sarà placata, la battaglia economica globale tra Stati Uniti e Cina continuerà. Al centro di questo concorso ci sarà Huawei, l'azienda di telecomunicazioni che è il campione cinese della tecnologia. L'amministrazione Trump ha intrapreso una guerra su più fronti contro Huawei, cercando di bloccare il trasferimento di tecnologia statunitense mettendo la società in una "lista di entità" di pericolosi concorrenti, e facendo pressione sulla Gran Bretagna e su altri alleati affinché non acquistino l'attrezzatura Huawei per le loro reti 5G. Questa campagna anti-Huawei trascura due fattori nascosti che potrebbero avere più successo del tentativo di rafforzare gli alleati: primo, Huawei è un produttore di software inefficiente e a volte inadeguato.

L'intelligence britannica, che ha studiato i sistemi Huawei per un decennio, li ha trovati pieni di pericolosi malfunzionamenti. In secondo luogo, l'approccio di Huawei alla tecnologia 5G potrebbe presto essere sostituito da un'architettura migliore sperimentata da aziende statunitensi e giapponesi. Spiega Kurt Campbell, lo stratega capo dell'Asia durante l'amministrazione Obama, che ora è a capo di una società di consulenza: "Come in passato - con il presunto "gap missilistico" tra noi e i sovietici negli anni '50 e la presunta inarrestabile economia giapponese negli anni '80 - abbiamo idealizzato Huawei. L'azienda non è il portento rappresentato dai media".

La migliore prova delle gravi carenze di Huawei è contenuta in documenti tecnici non classificati preparati dal National Cyber Security Center britannico, parte della sua super-segreta agenzia GCHQ. Poiché la Gran Bretagna fa affari con Huawei da un decennio, un consiglio di sorveglianza controlla le sue pratiche di sicurezza. Ciò che il consiglio ha scoperto è stato un design del software sorprendentemente scadente. L'ultimo rapporto di supervisione, pubblicato nel marzo 2019, ha offerto una valutazione devastante. Ha trovato "diverse centinaia" prove di vulnerabilità nel software Huawei, tra cui errori di resistenza del protocollo che portano al diniego del servizio, debolezze crittografiche, credenziali di default e molti altri tipi di vulnerabilità di base". In termini profani, ciò significa che il software di Huawei aveva tanti buchi quanti il formaggio svizzero.

Nel complesso, ha detto il consiglio di amministrazione, "ci sono stati pochi miglioramenti" nell'eliminazione dei "difetti gravi e sistematici". Il consiglio ha detto che potrebbe dare "solo una garanzia limitata" sulla sicurezza e la protezione. E questi sono solo i difetti causati da una codifica approssimativa. Non includono le porte di servizio e gli strumenti maligni e deliberati che i funzionari statunitensi credono che Huawei abbia nascosto nei suoi prodotti. I difetti di Huawei erano così gravi che il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab a gennaio ha designato l'azienda come "fornitore ad alto rischio", la cui quota di mercato dovrebbe essere limitata al 35 per cento.

Huawei rappresenta una minaccia non perché abbia grandi prodotti, ma perché ha così poca concorrenza. I suoi prodotti 5G telecom sono articoli economici e a basso profitto; le aziende statunitensi sono rimaste per lo più lontane, e i rivali europei come Nokia ed Ericsson sono stati pigri. Huawei, secondo le stime di un esperto, ha l'80% del mercato cinese e si avvicina al 45% del mercato mondiale, continua ad aumentare la sua quota. Ma ogni tecnologia alla fine viene interrotta, e gli esperti dicono che questo accadrà al 5G. Un nuovo approccio noto come O-RAN (che sta per Open Radio Access Networks) un giorno sostituirà l'hardware di Huawei con reti guidate da software che saranno più veloci e più sicure. A sostegno di questo approccio c'è un'alleanza di 23 importanti aziende di telecomunicazioni, tra cui AT&T e Verizon.

Costruire un percorso per questa nuova tecnologia - e dare alle aziende alternative alla firma di contratti a lungo termine con una tecnologia Huawei in declino - dovrebbe essere il vero obiettivo della politica statunitense. Un disegno di legge bipartisan è stato introdotto dal Sen. Mark R. Warner (D-Va.) e dal Sen. Richard Burr (R-N.C.) per fornire 750 milioni di dollari per la ricerca O-RAN e, nelle parole di Warner, per "creare una 'coalizione dei volenterosi' di aziende e paesi che possano aiutare a creare una reale concorrenza a Huawei". Pensate a Huawei come al telefono Bell o all'IBM di oggi. Sta arrivando un turbine di concorrenza, se il suo potere monopolistico verrà controllato.