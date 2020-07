STRETTO DI MESSINA – IL CDA DI UBI PROVA A FERMARE INTESA SULLA CESSIONE DELLE FILIALI A BPER (UNIPOL): SE L’OPS RACCOGLIESSE MENO DEL 66,7 NON CI SAREBBERO LE CONDIZIONI PER VENDERE I 532 SPORTELLI - PECCATO CHE L’ALIENAZIONE DELLE FILIALI SIA LA CONDIZIONE SINE QUA NON POSTA DALL’ANTITRUST PER LA PIENA EFFICACIA DELL’OPS. CHE NEL FRATTEMPO VA AVANTI CON IL VIA LIBERA DEL MEF ALLE FONDAZIONI CUNEO E MONTE LOMBARDIA…

UBI BANCA

Rosario Dimito per “il Messaggero”

Nuovo avvertimento di Ubi a Intesa Sanpaolo: se la raccolta dell' Ops non arriverà al 66,7% del capitale, la banca guidata da Carlo Messina non potrà vendere i 532 sportelli a Bper, nonostante l' istituto acquisito sarà di fatto controllato e quindi soggetto «all' attività di direzione e coordinamento» di Intesa (che però dovrà avere raccolto almeno il 50% più un' azione).

E' quanto ha ribadito il cda ieri con un' integrazione al comunicato con il quale Ubi ha bocciato la convenienza e l' interesse della banca all' adesione all' Ops. Intanto il board è stato allertato per una riunione che potrebbe tenersi oggi, al massimo domani, visto che ieri sera la Consob ha dato l' ok all' integrazione del prospetto con il ritocco cash dell' offerta di 57 centesimi per azione.

carlo messina

CDA SUL PROSPETTO

L' istituto guidato da Victor Massiah spiega che, qualora Intesa Sanpaolo raccogliesse più del 50% ma meno del 66,7% che gli consentirebbe una fusione tra i due istituti, Ubi resterà comunque una realtà autonoma sotto il profilo giuridico e dovrà avere due terzi dei consiglieri con la qualifica di «indipendenza», come richiesto dallo statuto.

victor massiah letizia moratti

Questo passaggio è importante perché toccherà al cda decidere, in caso di mancata fusione, sulla vendita del ramo d' azienda per il quale Ca' de Sass ha già raggiunto un accordo con Bper. Si profila dunque un nuovo scontro legale.

E tuttavia, secondo l' Antitrust «qualora non siano stati ceduti tutti gli sportelli individuati, le parti dovranno conferire un mandato irrevocabile a un soggetto indipendente e qualificato, previamente approvato dall' Autorità, a cedere il controllo dei rimanenti sportelli individuati».

alessandro vandelli bper

Questa dichiarazione non sembra smuovere il cda di Ubi, secondo il quale non ci sarebbe alcun interesse di gruppo a vendere le filiali considerate in eccesso. Una scelta, sostiene il cda, che invece sarebbe «meramente funzionale all' attuazione di impegni assunti da Intesa nel suo esclusivo interesse». Tale cessione rappresenterebbe, infatti, un «costo per ottenere il controllo della banca che Intesa intende far gravare su Ubi e quindi sui suoi azionisti».

carlo cimbri

In sostanza, «è ragionevole ritenere che il pregiudizio subito da Ubi Banca non potrà in alcun modo considerarsi compensato dall' appartenenza al gruppo ISP». E non solo - sostiene Ubi - Intesa Sanpaolo non potrà vendere gli sportelli a Bper ma a nessun altro: «Infatti, l' esistenza di un azionista di controllo, anche qualora indirizzi la gestione della controllata, non può comportare l' abbandono del principio giuridico in forza del quale ogni società deve essere gestita perseguendo e tutelando l' interesse di tutti gli azionisti».

Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, ad, e Giovanni Bazoli, presidente onorario

Peccato, come si diceva, che la cessione degli sportelli è una condicio sine qua non posta dall' Antitrust per l' efficacia dell' Ops. In ogni caso, l' offerta si chiuderà il 28 luglio e il fronte dei soci forti si è già espresso a favore: del resto la comunità finanziaria da subito ha apprezzato l' operazione potendo contare Messina su strutture interne più collaudate in questo tipo di operazioni. Ieri sera aveva aderito all' Ops l' 8,48%, ma già oggi la percentuale dovrebbe salire: ieri il Mef ha autorizzato le fondazioni Cuneo (5,9%) e Monte Lombardia (4,9%) di cedere le azioni all' ops mentre il patto dei Mille che raduna i soci bergamaschi (1,6%) ha lasciato gli aderenti liberi di aderire.

giandomenico genta victor massiah VICTOR MASSIAH Carlo Messina victor massiah victor massiah 1 victor massiah UBI BANCA BRESCIA BPER BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA BANCA UBI Carlo Messina UBI BANCA index UBI BANCA