SULL’AUTO VERDE BRUXELLES E BERLINO TROVANO UN ACCORDO. E L’ITALIA RESTA A PIEDI – L’ANNUNCIO DEL VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE UE, TIMMERMANS: L’UTILIZZO DEGLI E-FLUEL (I CARBURANTI SINTETICI) SARÀ CONSENTITO ANCHE DOPO IL 2035, COME CHIEDEVA LA GERMANIA. NESSUNA DEROGA INVECE PER I BIOCARBURANTI, COME PRETENDE IL GOVERNO MELONI – ORA, PER LA RATIFICA DEFINITIVA DEL REGOLAMENTO EUROPEO, NON SEMBRANO ESSERCI PIÙ PROBLEMI, ANCHE SE L’ITALIA DECIDESSE DI VOTARE NO…

Estratto dell’articolo di Diego Longhin per www.repubblica.it

URSULA VON DER LEYEN OLAF SCHOLZ

Accordo trovato tra il governo tedesco e la Commissione europea sugli e-fuel. Il vicepresidente della Commissione, Frans Timmermans, che ha la delega al Green Deal, ha annunciato l'intesa con un tweet: "Abbiamo trovato un accordo con la Germania sull'uso futuro degli e-fuel nelle automobili. Lavoreremo ora per ottenere quanto prima l'adozione delle norme in materia di CO2 per il regolamento sulle autovetture e la Commissione darà seguito rapidamente alle misure giuridiche necessarie per attuare il considerando 11".

Non sono ancora noti i dettagli, ma è chiaro che Bruxelles abbia discusso solo con il governo guidato dal cancelliere Olaf Scholz senza considerare le richieste della premier Giorgia Meloni riguardo ai bio carburanti. Timmermans parla solo di e-fuel, di carburanti sintetici, non di quelli che si ottengono da culture o da scarti organici, su cui l'Eni sta lavorando da tempo.

frans timmermans 1

[…] Ora per la ratifica definitiva non sembrano esserci più problemi. E l'Italia, stando alla lettera inviata dai ministri Adolfo Urso, Gilberto Pichetto Fratin e dal vicepremier Matteo Salvini, voterà no alle norme in sede di Consiglo.

C'è poi un aspetto tecnico-economico. La Germania, grazie agli e-fuel, ha ottenuto che i motori a scoppio, dopo il 2035, non scompariranno. Non ci saranno solo i propulsori termici delle vetture usate, ma si potranno immatricolare anche auto nuove con motore che si potrà alimentare solo con carburanti sintetici. Filone in cui i tedeschi sono avanti con la tecnologia. E su cui aziende come il gruppo Volkswagen, che ha virato sulla mobilità alettrica, stanno comunque investendo per avere un'alternativa.

gilberto pichetto fratin in difficolta con l auricolare

Decisione che soddisfa la catena di fornitura internazionale dell'auto, quella più preoccupata dalla transizione verso l'elettrico. […]

Auto elettrica ricarica 2 alimentazione elettrica auto