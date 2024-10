SUPERBONUS, SUPER FREGATURA PER LO STATO – I NUMERI CHE CERTIFICANO IL FALLIMENTO DEL SUSSIDIO EDILIZIO VOLUTO DA CONTE: SONO STATI SPESI 123 MILIARDI DI EURO PER RIQUALIFICARE APPENA IL 4,1% DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI ITALIANI. SONO 500MILA IMMOBILI, CON UN COSTO MEDIO DI 250MILA EURO CIASCUNO. CON LA STESSA CIFRA, SI SAREBBERO POTUTI REALIZZARE 1,2 MILIONI DI NUOVI ALLOGGI PUBBLICI…

Estratto dell’articolo di Paola Pica per il “Corriere della Sera”

Difficile non considerarlo un fallimento, i numeri messi dalla Cgia di Mestre sono impietosi. Circa 123 miliardi di euro di Superbonus 110% sono stati spesi per interventi su appena il 4,1% degli edifici residenziali italiani. Si tratta di 500 mila immobili, […] con un costo medio di quasi 250 mila euro per edificio.

[…] con la stessa cifra si sarebbero potuti realizzare ben 1,2 milioni di nuovi alloggi pubblici. Per il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa, però, «occorrerebbe ribaltare il discorso e domandarsi quanti potrebbero essere […] gli italiani in grado di sostenere i costosissimi lavori che la direttiva “case green” indirettamente impone.

Il governo ha votato contro quella direttiva e si è impegnato a lavorare per modificarla. Confidiamo che lo faccia, anche per evitare di concentrare sul green a scapito […]della sicurezza sismica le poche risorse che saranno dedicate agli incentivi edilizi».

