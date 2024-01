IL SUPERBONUS È USCITO DALLA PORTA MA POTREBBE RIENTRARE DALLA FINESTRA – È RIPARTITO L’ASSALTO: DOMANI RIUNIONE DI MAGGIORANZA PER DECIDERE COSA FARE DEL SUSSIDIO EDILIZIO. FDI HA RITIRATO GLI EMENDAMENTI-SALVAGENTE, MA POTREBBE ARRIVARE UNA SORPRESINA SULLE PROPOSTE DI PD E M5S – LOTITO CI RIPROVA CON LE AGEVOLAZIONI PER I CALCIATORI IN ARRIVO DALL’ESTERO, SU CUI SALVINI HA FATTO LE BARRICATE…

Estratto dell’articolo di Luca Monticelli per “La Stampa”

IL CONTO DEL SUPERBONUS - MEME BY OSHO

Sconti fiscali per il calcio e proroga del Superbonus per i condomini. Si profila un altro scontro tra la maggioranza e il Tesoro in vista dell'esame parlamentare di due decreti: il Milleproroghe e il provvedimento sul 110% che a dicembre aveva recepito i ritocchi rimasti fuori dalla legge di bilancio a vantaggio delle famiglie a basso reddito.

Le misure sul Superbonus erano arrivate a fine anno dopo un lungo tira e molla tra il ministro Giancarlo Giorgetti e Forza Italia. Proprio il partito guidato da Antonio Tajani torna in pressing sia sul maxi incentivo edilizio, sia per ripristinare le agevolazioni del decreto Crescita che consentono alle società sportive che mettono sotto contratto atleti provenienti dall'estero di avere le tasse sul loro ingaggio scontate del 50%.

claudio lotito

In un emendamento depositato alla Camera al decreto Milleproroghe, gli azzurri chiedono il ripristino fino al 2028 della possibilità per i giocatori che vengono in Italia di usufruire di una fiscalità di vantaggio come già accadeva con il vecchio decreto Crescita. Quelle norme [...] erano state cancellate per gli sportivi, scatenando le proteste di tutto il mondo calcistico e anche del ministro Andrea Abodi.

Era stata la Lega, nel corso dell'ultimo infuocato Consiglio dei ministri del 2023, a stoppare la proroga degli "impatriati sportivi", con i ministri Salvini e Giorgetti in prima fila contro una regola definita «immorale».[...]

Protagonista delle trattative all'interno del centrodestra è il senatore azzurro e patron della Lazio, Claudio Lotito: «Il decreto Crescita porta vantaggi per lo Stato perché assicura incrementi di gettito. Lukaku e Mourinho non sarebbero mai venuti a Roma senza lo sconto fiscale sui loro stipendi e quindi non avrebbero pagato le tasse in Italia».

ANTONIO TAJANI E L ADDIO AL SUPERBONUS - VIGNETTA DI GIANNELLI

[...] Il tema è essenzialmente politico e se ne riparlerà in commissione Finanze a Montecitorio da oggi pomeriggio. Più delicata, invece, un'eventuale proroga del Superbonus, perché i margini di finanza pubblica sono strettissimi. Il Tesoro sembra irremovibile, ma domani è prevista una riunione. Fratelli d'Italia ha già annunciato di aver ritirato gli emendamenti che danno un salvagente di due o sei mesi per i condomini che al 31 dicembre 2023 sono al 70% dei lavori complessivi.

La stessa proposta era stata messa sul tavolo da Forza Italia a Natale e bocciata da Giorgetti. In commissione alla Camera anche Pd e Movimento 5 stelle hanno depositato proroghe analoghe del Superbonus, perciò l'esecutivo ha bisogno di raggiungere un accordo con la maggioranza per non rischiare sorprese.

[...] Nel gran calderone degli emendamenti dovrebbe invece ottenere il via libera quello per il rifinanziamento della fondazione Ebri, l'istituto di ricerca nato per volontà di Rita Levi Montalcini. Più difficile che passi lo smart working per i lavoratori fragili della pubblica amministrazione. Per questioni di spesa, infatti, nel decreto Anticipi la modalità agile per questi lavoratori era stata prevista solo nel settore privato.

SUPERBONUS 110 manifestazione esodati del superbonus 10 maurizio gasparri claudio lotito giorgia meloni pronta a tutelare il superbonus video settembre 2022 1 I NUMERI DEL SUPERBONUS - INFOGRAFICA LA REPUBBLICA SUPERBONUS EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUPERBONUS DATI SUL SUPERBONUS