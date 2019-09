UNA SUPPOSTA DALLE NUVOLE - DA OTTOBRE PARTE IL NUOVO PROGETTO DI GOOGLE PER CONSEGNARE MEDICINE VIA DRONE: LA SPERIMENTAZIONE PARTIRÀ DA UNA PICCOLA CITTÀ DELLA VIRGINIA MA PUNTA AD ALLARGARSI A TUTTI GLI USA - WING, LA SOCIETÀ “AEREA” DI GOOGLE, È LA PRIMA AD AVER RICEVUTO L’OK DAL GOVERNO AMERICANO A FARE CONSEGNE VIA CIELO. COME FUNZIONERÀ? CHI EFFETTUA LA RICHIESTA RICEVERÀ IL PACCO CON… – VIDEO

Carlo Lavalle per www.lastampa.it

google wing 9

Sarà nella piccola città di Christiansburg, in Virginia, che inizieranno a ottobre i primi test del programma di consegna farmaci via drone di Google. Partner del progetto saranno Wallgreens, la seconda catena più grande di farmacie degli Stati Uniti, e FedEx Express, compagnia specializzata nelle spedizioni in modalità espresso. L'iniziativa fa capo a Wing, la società di Google che nel mese di aprile 2019 è diventata il primo operatore negli Stati Uniti ad aver ricevuto l'autorizzazione ufficiale da parte della Federal Aviation Administration a svolgere attività commerciale di consegna tramite droni.

walgreens 2 google wing 10

Il servizio di spedizione on demand, organizzato da Big G, mira a rendere accessibili i farmaci anche a quelle persone che abitano in luoghi più remoti, difficilmente raggiungibili. Tuttavia, la consegna via drone comprenderà, allo stesso tempo, prodotti come merendine per bambini, acqua o yogurt.

google wing 11

Chi effettua la richiesta riceverà il proprio pacco, che ha una forma e un design creato ad hoc, nel giro di pochi minuti. Per i piccoli mezzi di trasporto volanti sono stati selezionati luoghi adibiti al decollo e all'atterraggio dai quali partiranno per recarsi nei punti di raccolta merci. Una volta agganciato il pacco, che dovrà avere un peso massimo di circa 1,5 kg, i droni si dirigono a destinazione, rilasciando il carico nella zona concordata di consegna, pronto per essere ritirato dall'utente.

google wing 8

L'avvio del test di Wing è un ulteriore passo in avanti di un settore in rapido sviluppo, che interessa anche altri big tech come Amazon e start-up come Zipline, ma non ancora compiutamente regolamentato da parte delle autorità Usa. Perché le operazioni di volo a bassa quota dei droni comportano importanti problemi di sicurezza e l'introduzione di standard normativi per disciplinare l'attività.

