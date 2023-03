21 mar 2023 09:44

SVIZZERA? NO, SAUDITA! – LA DECISIONE DI MANDARE AL MACERO 16 MILIARDI DI BOND DI CREDIT SUISSE È STATA PRESA PER TUTELARE GLI AZIONISTI DELLA DISGRAZIATA BANCA SVIZZERA, CIOÈ LA “SAUDI NATIONAL BANK” E LA “QATAR AUTHORITY”, CHE HANNO RISPETTIVAMENTE IL 10 E IL 7% DELLE AZIONI – GLI OBBLIGAZIONISTI SI ATTACCANO, MENTRE GLI AZIONISTI OTTENGONO 3 MILIARDI DI FRANCHI IN AZIONI UBS, CONTRO I 7,4 DELLA CAPITALIZZAZIONE DEL CREDIT SUISSE. POCO, MA SEMPRE MEGLIO DI ZERO – L’INDIGNAZIONE DELLA BCE