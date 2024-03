SWISSCOM HA STIPULATO ACCORDI VINCOLANTI CON IL GRUPPO VODAFONE PLC PER L'ACQUISIZIONE DEL 100% DI VODAFONE ITALIA PER 8 MILIARDI DI EURO CON L'OBIETTIVO DI INTEGRARLA CON FASTWEB, LA SUA CONTROLLATA IN ITALIA…

swisscom

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Swisscom ha stipulato accordi vincolanti con il gruppo Vodafone Plc per l'acquisizione del 100% di Vodafone Italia per 8 miliardi di euro con l'obiettivo di integrarla con Fastweb, la sua controllata in Italia. La combinazione di infrastrutture mobili e fisse complementari di alta qualità, nonché delle competenze e asset di Fastweb e Vodafone Italia, darà vita ad un operatore convergente leader in Italia. Lo annuncia Swisscom in una nota.

Swisscom rafforza così la sua presenza in Italia dove opera con Fastweb dal 2007. "Dalla transazione nascerà un operatore con asset convergenti e le dimensioni adeguate a competere efficacemente nel mercato e incrementare il livello di concorrenza nel Paese.

La NewCo continuerà, inoltre, a mettere le proprie infrastrutture di alta qualità fisse e mobili a disposizione di terzi per servizi di accesso all'ingrosso" sottolinea una nota.. Il closing dell'operazione " non richiederà il voto degli azionisti Swisscom" e dovrebbe verificarsi nel primo trimestre del 2025. La newco e il gruppo Vodafone stipuleranno alcuni accordi di servizio transitori e a lungo termine, tra cui un contratto di licenza che consente l'uso del marchio Vodafone in Italia per un massimo di 5 anni dopo il closing, precisa Swisscom.