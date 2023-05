TANTO RUMORE PER NULLA – ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI ENEL HA VINTO LA LISTA DEL TESORO, CHE OTTIENE SEI POSTI, MENTRE ASSOGESTIONI NE PRENDE TRE E IL FONDO COVALIS RIMANE A MANI VUOTE – LA LISTA DEL MEF HA RICEVUTO IL 49% DEI VOTI: PAOLO SCARONI È STATO NOMINATO PRESIDENTE CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEL 97% DEL CAPITALE VOTANTE E FLAVIO CATTANEO INDICATO COME AMMINISTRATORE DELEGATO...

ENEL, LISTA MEF PER CDA OTTIENE 6 CANDIDATI.ASSOGESTIONI 3

(ANSA) - La lista del Mef con i candidati al cda di Enel con Paolo Scaroni presidente e Flavio Cattaneo A.d. ha ricevuto il 49,1089% dei voti dell'assemblea, quella di

Assogestioni il 43,4972% e quella di Covalis, con l'indicazione alla presidenza di Marco Mazzucchelli il 6,9448%. Così la votazione dei soci per il rinnovo del cda.

Per i quozienti attributi la lista del Mef ha 6 candidati, per Assogestioni i rimanenti 3. Per Covalis nessun candidato.

ENEL, ASSEMBLEA APPROVA NUOVO CDA: SCARONI PRESIDENTE CON 97,2%

(askanews) - Via libera dall'assemblea degli azionisti di Enel al nuovo cda che rimarrà in carica per il prossimo triennio. Sono stati votati tutti e 6 i candidati del Mef che ha il 23% circa di Enel. I nuovi cosiglieri sono Fiammetta Salmoni, Flavio Cattaneo, Paolo Scaroni nominato presidente con la maggioranza assoluta del 97,2% del capitale votante, Johanna Arbib, Alessandro Zehentner, Olga Cuccurullo.

Per la lista di Assogestioni entrano in cda Dario Frigerio e Alessandra Stabilini di assogestioni, Mario Corsi. Nessuno della lista Covalis.

